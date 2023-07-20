711 推出 X-Store 无人便利店：ChatGPT 当客服，商品出门自动结账

IT之家 7 月 20 日消息，据 711 便利店官网显示，日前 711 在台湾地区开设了五家 X-Store 便利店，主打“拿了就走（Grab and Go）”体验，店内设有多个传感器跟踪顾客拿取的商品信息，顾客出门口后即可自动结账。

▲ 图源 711 官网

据悉，顾客需要使用手机扫描门口闸机的二维码，经过验证后方可进入便利店中。入店后，天花板上安装的多个摄像头能够基于 AI 自动辨识顾客的伸手动作，并能够自动分类多名顾客的即时行为。

▲ 图源 711 官网

711 表示，这套系统同时支持“偕同他人入店”的场景，即大人带着儿童前往便利店购买商品时，系统能够将大人和儿童拿取的商品合并在同一个“购物车”内，统一进行结账。

为了保证识别的精确度，货架上也安装有摄像头、红外线检测器、重量检测器，用来提供冗余计算，弥补 AI 识别商品的不足之处。

▲ 图源 711 官网

此外，这些 X-Store 便利店中还装有基于 ChatGPT 技术的机器人客服，顾客在选购商品时遇到疑问，可以向它们进行询问，如果机器人客服无法满足顾客的要求，也可以呼叫人工客服进行处理。

▲ 图源 711 官网

IT之家注意到，当下无人便利店的成本从部署到后期维护的成本，相比人工经营的便利店，优势并不明显，更多是处于“展现技术”或“打造概念形象”。而在 711 推出 X-Store 便利店前，其实有许多公司也推出了旗下的无人便利店，但最终也没有引起多大波澜。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。