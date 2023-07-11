科技昨夜今晨 0711：微信公众号新增朗读功能、网信办发布加强“自媒体”管理通知、大疆 DJI Air 3 无人机渲染图曝光

“科技昨夜今晨”，现在是IT之家科技昨夜今晨播客栏目，今天是 2023 年 7 月 11 日，星期二，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、微信公众号新增朗读功能

近日 iOS 版微信迎来 8.0.40 内测版更新，新版微信增加了公众号朗读功能，并对转账界面进行了调整。如果现在不方便听文章，可以先将推文加入到“稍后听”列表。据悉，目前“朗读”和“稍后听”功能还在灰度测试中，只有部分小伙伴能够使用。>> 查看详情

2、新款特斯拉 Model 3 上海工厂路试谍照曝光

7 月 10 日消息，目前特斯拉上海超级工厂的新款 Model 3 生产车间产线调试已经基本完成，进入最后完善的收尾阶段。另据消息人士透露，每周末都能在工厂路面上看到新款 Model 3 的测试样车。现场拍摄的图片显示，新车前后仍然覆盖伪装，且尺寸相比现款车型有所增加。>> 查看详情

3、网信办发布加强“自媒体”管理通知

中央网信办于 7 月 10 日发布公告，为加强“自媒体”管理，压实网站平台信息内容管理主体责任，健全常态化管理制度机制，推动形成良好网络舆论生态，制定了 13 条要求通知，需要满足 3 个月内无违规记录才可营利。>> 查看详情

4、天猫优品微信小程序已被暂停服务

目前天猫优品微信小程序已被暂停服务，页面显示“天猫优品因违规已暂停服务”，具体原因是存在诱导分享行为。>> 查看详情

5、数字人民币 SIM 卡硬钱包功能将上线

数字人民币 SIM 卡硬钱包功能将上线，该产品近期将在部分试点地区开展受邀用户体验，后续分阶段推广至其他试点地区（目前只有具备 NFC 功能的安卓手机支持 SIM 卡硬钱包使用）。

数字人民币用户只需在手机安装运营商发行的 SIM 卡，登录数字人民币 App，开通 SIM 卡硬钱包，利用手机 NFC 功能“碰一碰”即可完成数字人民币支付（用户需在中国电信、中国联通营业厅更换或新领取超级 SIM 卡）。>> 查看详情

6、小米、华为等国内 11 家应用商店及分发平台基本完成 App 签名和验签

中国信通院宣布，小米、华为、OPPO、vivo、360 手机助手、百度手机助手、应用宝、豌豆荚和努比亚等 9 家应用商店，以及抖音和快手 2 家新型应用分发平台，基本完成 App 签名和验签工作。>> 查看详情

7、小米上架多款电视

小米近日推出了多款不同尺寸的电视，售价从 1499 元到 2899 元：

小米电视 EA55 上架：4K 分辨率、Unibody 金属一体机身，售价 1499 元 >> 查看详情

小米电视 EA65（L65MA-EA）上架：97.5% 屏占比，售 2099 元 >> 查看详情

小米电视 EA70（L70MA-EA）上架：96% 屏占比，售 2399 元 >> 查看详情

小米上架新款 EA75 电视：1.5GB+8GB 存储、4K 屏幕，售价 2899 元 >> 查看详情

8、大疆 DJI Air 3 无人机渲染图曝光

大疆将在近期推出旗下最新的中端无人机 Air 3，这款无人机采用了双摄像头系统，与高端的 Mavic 3 系列相似，但没有与哈苏合作，现在该无人机的官方营销图片已经被曝光。DJI Air 3 的双摄像头系统安装在前部的云台上，可以提供更好的拍摄效果和视角。不过，与 Mavic 3 系列不同的是，Air 3 的摄像头上没有 Hasselblad 的标志，这意味着 DJI 没有与该公司合作开发这款摄像头。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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