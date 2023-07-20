开发者顺利在 QEMU 中模拟出完整的苹果 iPod touch 2 环境

IT之家 7 月 20 日消息，用户通过黑苹果（Hackintosh）工具，已经可以在非 Mac 设备上运行 macOS 系统。但由于种种限制，至今也没有多少人能够在 PC 上运行 iOS 系统。

此前有一位名为 Martijn de Vos 的开发者使用 QEMU 模拟软件，成功在电脑上模拟运行初版 iPhone OS，而如今他已经顺利模拟出了 iPod touch 2 的运行环境（iPhone OS 2）。

▲ 图源 Martijn de Vos 发布的推文

据悉，Martijn de Vos 在今日发布推文，表示其已经模拟出了 iPod touch 2 的运行环境，所有驱动都能够工作，SpringBoard 应用也能正常启动，但由于某种原因，无法初始化窗口缓冲区。

IT之家发现，在其此前推文中，Martijn de Vos 表示，他并没有选择适用于 iPhone 的 iPhone OS，而是选择 iPod touch，是因为模拟 iPhone 需要更多的组件。

▲ Martijn de Vos 早期模拟 iPhone OS 1.0 时的截图，图源 Martijn de Vos 发布的推文

该项目另一个有趣的地方在于，Martijn de Vos 使用 OpeniBoot 进行模拟，这是一个第三方的开源引导程序，旨在引导苹果公司的早期设备运行安卓系统。

iPhone OS 1.0 是苹果公司开发的 iOS 移动操作系统的第一个主要版本，最初发布时未提供正式名称，因此在彼时的 iPhone 和 iPod touch 上都被简单称为 iPhone OS。

而此次 Martijn de Vos 模拟出的 iPhone OS 2，是苹果公司开发的 iOS 移动操作系统的第二个主要版本，是 iPhone OS 1.0 的继承者。iPhone OS 2 主要加入了 App Store 应用商店，它于 2009 年 6 月 17 日由苹果公司推出的 iPhone OS 3 取代。

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