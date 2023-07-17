前苹果 iOS 开发者曝光最初的 iPhone 系统虚拟键盘设计：布局及配色差异明显

IT之家 7 月 17 日消息，博主 SteveMoser 与前苹果 iOS 开发者 Kocienda 日前共同曝光了最初的 iOS 虚拟键盘设计。

▲ 图源 SteveMoser 所发布的推文

▲ 图源 SteveMoser 所发布的推文

IT之家从 SteveMoser 分享的图片中发现，相对于正式版 iPhone OS 1.0 亮相的虚拟键盘，早期阶段的键盘布局有着非常大的差异，在这一开发阶段，该虚拟键盘可能只是起到“展示功能”的作用。

相对于 iPhone OS 1.0 正式版采用的“拟物风格”高光按钮设计语言，该虚拟键盘设计上更倾向于 2006 年的 iPod 操作界面，键盘部分使用大块黑色为主题，但缺少数字输入框。

顶栏主要由“联想候选词”及功能按键构成，“联想候选词”托盘采用了绿色及蓝色的圆角矩形，更具“活泼气息”，而旁边的“Change”与“More”具体功能不得而知，可能是用于调出更多候选词。

▲ 早期 iPhone OS 虚拟键盘设计，图源 SteveMoser 所发布的推文

▲ 在 iPhone 初代中最终亮相的虚拟键盘设计形式，图源 Wikipedia

从这一虚拟键盘设计稿中可以看出，在这一阶段，系统各方面功能性上已经处于可用状态，但显然在视觉方面还有一定的提升空间，因此被乔布斯推翻重做也在意料之中。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。