4G 版本 vivo V27 手机发布，搭载联发科 Helio G85

IT之家 7 月 20 日消息，vivo Y27（4G）手机已在印度和马来西亚发布，售价 699 马来西亚林吉特（IT之家注：当前约合人民币 1103 元）/ 14999 卢比（当前约 1320 元人民币）。

vivo Y27（4G）的屏幕尺寸为 6.64 英寸，采用水滴屏设计，分辨率为 2388 x 1080 像素，亮度为 600 尼特。前置摄像头为 800 万像素，后置摄像头为 5000 万像素主摄和 200 万像素辅助摄，还有一个 LED 闪光灯。

新机搭载联发科 Helio G85 芯片，内存为 6GB，可扩展 6GB 的虚拟内存，存储空间为 128GB，还有一个专用的 microSD 卡槽。电池容量为 5000mAh，支持 44W 快充技术，vivo 官方称只需 15 分钟就可以从 0% 充至 29%。

vivo Y27（4G）运行基于安卓 13 的 FunTouch OS 13 系统，其它功能包括双卡双待、4G VoLTE、双频 Wi-Fi、蓝牙 5.0、USB-C 接口、3.5mm 耳机孔、侧面指纹识别器和 IP54 防水防尘等级。

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