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微软更新 Visual Studio 17.7 Preview 4，带来全新扩展插件管理器

2023/7/20 17:45:43 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 20 日消息，微软日前发布了 Visual Studio 17.7 Preview 4 版本带来了全新设计的扩展插件管理器，让用户可更简单地安装和管理扩展插件

据悉，用户当前虽然可以从 Visual Studio Marketplace 下载各式各样的 VS 扩展插件，现有的扩展插件管理器在信息显示层面较为混乱，难以查看扩展插件的评分及详细信息

▲ 旧版 Visual Studio 扩展插件管理器，图源微软

而微软在新版本 Visual Studio 扩展插件管理器解决了这些问题，用户使用 Visual Studio 17.7 Preview 3 或以上版本，就可以启用新版本扩展插件管理器

▲ 新版 Visual Studio 扩展插件管理器，图源微软

新版扩展插件管理器更加直观，突出展示了扩展插件的评分、下载数量、来源、简介等内容，用户不需要打开浏览器访问该扩展套件的 GitHub 页，就能够查看到所有必备的信息

而管理器中的分类选项也得到了升级，用户可以直接按照不同的类型选择分类，更容易筛选找到所需扩展插件

用户想要启用这个新的扩展插件浏览器，需要安装 Visual Studio 17.7 Preview 3 以上版本，并且在菜单中的预览功能选项，启用“扩展插件 UI”，之后重新启动 Visual Studio ，便可以看到新的管理器。

IT之家附 Visual Studio 17.7 Preview 3 及 Preview 4 更新内容于下方：

▲ 图源微软 Visual Studio 支持页面

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关键词：Visual Studio扩展插件Visual Studio Marketplace

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