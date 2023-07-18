帮开发者创建跨平台应用，微软 Visual Studio Code 引入.NET MAUI 框架

IT之家 7 月 18 日消息，微软近日为 Visual Studio Code 引入了全新的扩展，方便开发者使用.NET MAUI（多平台应用程序 UI），创建跨平台应用程序。

IT之家注：.NET MAUI 是一个框架，允许开发者使用 C#和 XAML 为 Windows、Android、iOS 和 macOS 构建应用程序。

该扩展已经在 Visual Studio Marketplace 和 GitHub 平台上线，提供了丰富的功能，帮助开发者开发和调试 .NET MAUI 应用程序。

用户也可以使用 .NET MAUI 框架模板，创建新应用、迁移现有应用、使用代码段快速插入常用元素、使用 IntelliSense 编译代码和撰写文档、调试代码和修复问题，使用热重载（hot reload）和热重启在不丢失应用状态下查看更改。

该扩展最令人兴奋的功能之一是对 Blazor WebAssembly 的支持，该技术使您能够使用.NET 和 Web 标准在任何设备上运行 Web 应用程序。

开发者使用 Blazor WebAssembly，可以创建整合网页和原生 UI 元素的混合应用程序，为您提供更多的灵活性和创造力。例如，您可以使用 Web 视图在应用中显示图表或地图，或使用本机控件与相机或 GPS 等设备功能进行交互。

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