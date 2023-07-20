紫米 ZMI 原核心团队打造，小米生态链品牌 CUKTECH 公布中文名“酷态科”

IT之家 7 月 20 日消息，今日，原小米旗下 3C 配件品牌 ZMI 核心团队打造的小米生态链品牌 CUKTECH 正式在官方微博公布其中文名“酷态科”。

据“酷态科”官方表示，经过收集各渠道用户反馈，发现该名称“获得了压倒性的支持”，故决定正式在品牌名中加入“酷态科”中文，后续电商店铺、社交媒体账号将会逐步切换为“CUKTECH 酷态科”的新名称。

IT之家此前报道，去年 12 月，ZMI 紫米就“紫米解散以及裁员 80%”的传闻发布澄清声明，称 ZMI 品牌将继续存在和发展，网络上关于该品牌停止运行等相关言论均属不实消息。原 ZMI 紫米品牌致力于高端智能手机配件、无线蓝牙耳机以及智能硬件的研发与制造。

今年 4 月 25 日，小米生态链品牌 CUKTECH 官宣品牌全新升级，原紫米 ZMI 核心团队加入，并陆续推出了多款充电新品。

相关阅读：

《紫米 ZMI 原核心团队加入小米生态链品牌 CUKTECH，推出 30 号超级电能仓》

《小米生态 ZMI|CUKTECH 10000mAh 充电宝口袋版发布：自带双向 Type-C 线充、22.5W 快充》

《紫米 ZMI 原核心团队打造：CUKTECH 20 号电能柱 599 元预售（25000mAh）》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。