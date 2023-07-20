热门笔记应用 GoodNotes 即将结束 Windows /安卓版内测，迎来正式版本

IT之家 7 月 20 日消息，今日多名IT之家网友投稿表示，热门笔记应用 GoodNotes 向参与 Windows、安卓版 App 内测的用户发送邮件，表示“内测阶段将于 8 月 9 日结束”。

细节方面，GoodNotes 官方在邮件中表示，用户之前建立的笔记仍然维持安全、完整且可用的状态，且之前使用的 App 也将自动更新至正式版。此外“内测的结束，代表着我们已经几乎准备好发布 Windows、安卓端的正式版 GoodNotes”。

IT之家此前报道，原苹果 iOS 专属的热门笔记应用 Goodnotes 于去年晚些时候登陆 Windows 11/10 平台的应用商店，面向邀请测试用户推出 Beta 版本；安卓版本于今年 3 月份上架 Google Play 应用商店，同样为 Beta 版本。

不过，GoodNotes 在两大平台上架初期，功能都相对比较简陋。随后经过多次版本更新，功能已经趋于完善。官方邮件显示，在该 App 于上述平台测试期间，其稳定性、性能都已提升，对 PDF 的支持也已有所改善，并已经具备输入、编辑文本等能力。

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