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苹果 iOS 笔记软件 Notability 致歉，竞品 GoodNotes 火速半价销售：25 元买断制

2021/11/3 13:30:05 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 3 日消息，苹果 iOS 手写笔记应用 Notability 近日因买断制改为订阅制的一系列举措受到用户反对，今日官方宣布了改进措施，老用户可继续终身使用。

据多位IT之家网友投稿，今日，同样为 iOS 平台常用的笔记软件 GoodNotes 进行了半价促销，原价 50 元买断，现价 25 元

GoodNotes 5：点此查看

IT之家了解到，GoodNotes 5 是一款手写笔记、手帐、PDF 标注和整理 App，可在 Mac、iPadiPhone 上使用并同步，目前在“效率”类 App 中排名第一。

功能介绍如下：

创建、导入和编辑文稿

  • 创建数字笔记本，并使用键盘输入文字，或在 iPad 上使用 Sidecar，通过鼠标/触控板或 Apple Pencil 写写画画

  • 导入 PDF 和图像，以在 GoodNotes 中添加注释

  • 通过拖放操作将文稿从 Mac 添加到现有的 GoodNotes 笔记本

无纸文稿管理

  • 在文件夹中组织文档，创建无限子文件夹

  • 将最重要的文档、页面和文件夹标记为“收藏夹”，方便快速访问它们

  • 创建自定义大纲，方便在文稿之间导航

  • 通过拖放操作将文稿或页面即时导出到 PDF

随时查看所有笔记

  • 使用 iCloud 将最近的更改同步到您的 iPad、iPhone 和其他 Mac

  • 在 Mac 上准备文稿，并在其他设备上继续操作

突破模拟纸张的限制

  • 对手写内容进行移动、调整大小、旋转，或者更改颜色

  • 使用“形状工具”绘制完美的形状和线条

  • 强大、智能的橡皮擦工具：选择擦除整个笔画或仅仅一部分。将其设为“仅擦除荧光笔痕迹”，让墨水保持完整

  • 通过现有的超链接，在导入的 PDF 之间导航

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关键词：NotabilityGoodNotes笔记

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