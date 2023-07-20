AMD RX 7700 / RX 7800 显卡价格预测：449 / 549 美元

IT之家 7 月 20 日消息，爆料人“All the Watts”日前曝光了 RX 7700 / RX 7800 显卡的 3DMark 跑分，现在他又给出了两款显卡的价格预测，分别为 449 美元（IT之家备注：当前约 3246 元人民币）和 549 美元（当前约 3969 元人民币）。

据IT之家此前报道，消息称 Radeon RX 7700 和 RX 7800 显卡将配备 NAVI32 GPU，显存分别为 12GB 192-bit GDDR6 和 16GB 256-bit GDDR6。

根据“All the Watts”日前发出的跑分，RX 7700 12G 显卡的 3D Mark Time Spy 显卡分可达 15568 分，达到了上代 RX 6800 16G 的水平。RX 7800 显卡的 3D Mark Time Spy 显卡分为 18957 分，不及 AMD 老款旗舰显卡 RX 6950 XT 。

鉴于 AMD 老款旗舰 RX 6950 XT 公版显卡在 618 期间一度降到 4699 元，RX 7800 价格预计将在 4000 多元，RX 7700 预计为 3000 多元。

AMD 暂未公布 Radeon RX 7700 和 RX 7800 的发布时间，消息称两款新品将在 8 月发布。

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