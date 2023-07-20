AMD 锐龙 8000“Strix Point”APU 曝光：具有 12 个 Zen 5 内核

IT之家 7 月 20 日消息，AMD 代号为 Strix Point 的 Ryzen 8000 系列 ES 芯片已经出现在了 MilkyWay@home 数据库中。

MilkyWay @home 数据库此前已经提前泄露过 Zen 3 和 Zen 4 CPU 样本，数据比较可靠。IT之家注意到，此次泄露的数据来自匿名用户，测试环境为 Linux Ubuntu，应该是 AMD 内部工程师。

从 MilkyWay 识别到的数据来看，这颗 ES 处理器型号为“100-000000994-03_N”，属于 AMD Family 26 Model 32 Stepping 0 的一部分。结合之前已知信息，该系列产品属于 Strix Point 系列 APU，它将采用下一代 Zen 5 CPU 架构和 RDNA 3.5 GPU 架构。

这颗 APU 具有 12 个 Zen 5 核心，24 个逻辑线程。这意味着 Strix Point APU 的核心数量将会增加，这也再次证实了之前的爆料。

之前有爆料者指出，Strix Point 完整版本具有 12 个 Zen 5 核心，而“Halo”小芯片版本则有着最高 16 个核心。

wccftech 认为，这些 APU 属于 AMD Ryzen 8055 系列（Ryzen 8000 APU 系列），具有以下功能：

5nm 工艺

Zen 5 CPU 核心

RDNA 3.5 GPU 核心

增强型 AI 引擎

2024 年 Q2 发布（预计）

AMD Ryzen 8000 系列的 Strix Point APU 已经确认会使用新的 GFX115* GPU IP，预计新的 RDNA 3.5 GPU 可带来大幅性能提升，届时应该会与 Meteor Lake 和 Arrow Lake CPU 进行竞争。

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