2024 款哪吒 S 上市：提供纯电及增程两种动力，售 15.98 万元起

IT之家 7 月 20 日消息，2024 款哪吒 S 已正式上市，共推出 6 款车型，包括纯电及增程两种动力，售价区间为 15.98 万-26.98 万元。新增 2 款 CLTC 纯电续航 200 公里的增程版车型，同时对车款数量及配置进行调整，外观及内饰设计则与老款保持一致。

2024 款哪吒 S 对车款数量进行调整，取消老款大、中、小版的命名规则，而是以标准版为基础，并提供 Lite 版、激光雷达版、四驱版等衍生车型。

哪吒 S 的外观设计非常有个性，强调宽高比例，使得车身看起来更加低矮和运动。搭载名为“峰锐”的灯语系统，275 颗 LED 灯珠可完成情绪表达。新车还配备了无框车门和天幕，后者可隔绝 85% 的热量和 99.9% 的紫外线辐射。新车的尺寸为长 4980 毫米、轴距 2980 毫米，风阻系数仅为 0.216Cd。

内饰方面，哪吒 S 主副驾驶席前方都配有显示屏，中央显示屏为 17.6 英寸的纵向屏幕，可以实现多种功能和交互。方向盘为悬浮式设计，带有多功能按键。仪表盘上方还有一个 AR-HUD 抬头显示器，可以将导航、车速等信息投影到挡风玻璃上。主驾驶座椅支持 20 向电动调节，并具备通风、加热、腿托、按摩等功能。整车还配备了 21 个扬声器，功率达到 1216 瓦，主副驾头枕还内嵌扬声器，可以独立播放音源。

智能驾驶方面，哪吒 S 提供了两套智能驾驶系统，分别为 TA PILOT 4.0 和 TA PILOT 3.0。3.0 版本配备 5 颗毫米波雷达、11 颗摄像头；4.0 版本比 3.0 版本多增加了 2 颗固态激光雷达、12 颗超声波传感器、高精定位单元及高精地图等感知单元，可以实现更高级别的辅助驾驶功能。除了可以实现导航辅助驾驶外，4.0 版本还可以通过手机 App 实现 NTP 记忆泊车和 NMS 哪吒“魔法”召唤功能，即可以让车辆自动寻找停车位或者自动开到用户身边。

动力方面，哪吒 S 提供纯电版和增程版两种动力选择。纯电版有后置单电机和四驱双电机两种配置，电机总功率分别为 170kW 和 340kW，最大扭矩分别为 310 牛・米和 620 牛・米。纯电版根据不同的电池容量，提供 520km、715km、650km 三种续航里程（CLTC）。增程版车型最大功率 170kW，最大扭矩 310 牛・米，CLTC 综合工况下纯电续航里程提供 200 公里和 310 公里可选。

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