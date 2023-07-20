《收获日 3》配置要求公布：推荐 i7-9700K + GTX 1080

IT之家 7 月 20 日消息，《收获日 3》即将在 2023 年 9 月 21 日发售，Steam 页面现已公布这款游戏的配置要求：

据IT之家此前报道，2023 年推出的《收获日 3》将有 PC 版和游戏主机版。《收获日 3》将是第一人称射击游戏《收获日 2》的续作，该作最早于 2016 年宣布，但是开发商 Starbreeze 曾陷入财务困难，导致游戏一再延期。

游戏介绍：

有史以来最受欢迎的合作射击游戏之一 —— 备受瞩目的续作《PAYDAY 3》火爆归来！自本系列发布以来，PAYDAY 玩家一直沉醉在精心计划然后执行劫案的快感中，这也让 PAYDAY 得以打造出无与伦比的高强度合作型 FPS 体验。



告别退隐，重返 Payday 帮的作案生涯，因为无论走到哪里，他们都将是同行艳羡的对象和执法人员的噩梦。团队成员结束对华盛顿特区的恐怖统治数年后，新威胁逐渐浮现，逼迫他们结束退休生涯，再度集结。

令警方和黑社会闻风丧胆的传奇队伍 - Payday 帮 - 终于再次归来。他们曾经遗留的风波引发了新的威胁，使他们不得不告别平静的隐退生活，重操旧业。



为了查明并粉碎这一新威胁，他们离开了位于华盛顿特区的大本营，来到了纽约。新的地点意味着新的挑战，但也将为有备而来的劫掠者带来新的机会。

在《PAYDAY 3》中尽情释放你们的贪婪。除了黄金、现金、珠宝和其他可能遇到的贵重物品外，你还可以收集大量的武器、外观道具和荣誉。



这绝不是到达现场然后劫获物品那么简单。你必须殚精竭虑、巧妙策划，才能尽可能多地掠夺战利品。获得经验、解锁新技能并熟练掌握武器，稳步提升你的能力，应对更加严峻的挑战。