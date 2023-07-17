《收获日 3》确认需要全程联网，包括单机模式

IT之家 7 月 17 日消息，《收获日 3》近期举办了一次开发人员直播连线答疑，StarBreeze 全球品牌总监 Almir Listo 确认游戏需要全程联网，包括单机模式。

IT之家从官方获取到，《收获日 3》将于 9 月 21 日发售，登陆索尼 PS5 / PS4、微软 Xbox Series X / Xbox Series S / Xbox One / XGP，以及 PC 端。Steam 标准版售价 128 元，银色版售价 228 元，黄金版售价 298 元，感兴趣的小伙伴点此预购。

《收获日 3》在《收获日 2》的基础上增加了两种玩法：搜索和谈判。“搜索”指警卫开始怀疑并试图寻找玩家，“谈判”允许玩家向警卫交换人质，以争取额外时间。

游戏发布后，将把核心帮派成员作为重点角色进行充实。发布之后，除了主要的四名角色之外，还有两个尚未公布的额外成员待公开。

游戏简介：

有史以来最受欢迎的合作射击游戏之一 —— 备受瞩目的续作《PAYDAY 3》火爆归来！自本系列发布以来，PAYDAY 玩家一直沉醉在精心计划然后执行劫案的快感中，这也让 PAYDAY 得以打造出无与伦比的高强度合作型 FPS 体验。



告别退隐，重返 Payday 帮的作案生涯，因为无论走到哪里，他们都将是同行艳羡的对象和执法人员的噩梦。团队成员结束对华盛顿特区的恐怖统治数年后，新威胁逐渐浮现，逼迫他们结束退休生涯，再度集结。 令警方和黑社会闻风丧胆的传奇队伍 - Payday 帮 - 终于再次归来。他们曾经遗留的风波引发了新的威胁，使他们不得不告别平静的隐退生活，重操旧业。



为了查明并粉碎这一新威胁，他们离开了位于华盛顿特区的大本营，来到了纽约。新的地点意味着新的挑战，但也将为有备而来的劫掠者带来新的机会。 在《PAYDAY 3》中尽情释放你们的贪婪。除了黄金、现金、珠宝和其他可能遇到的贵重物品外，你还可以收集大量的武器、外观道具和荣誉。



这绝不是到达现场然后劫获物品那么简单。你必须殚精竭虑、巧妙策划，才能尽可能多地掠夺战利品。获得经验、解锁新技能并熟练掌握武器，稳步提升你的能力，应对更加严峻的挑战。

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