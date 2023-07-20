特斯拉 Cybertruck 电动皮卡采用更先进 4680 电池单元，能量密度提高 10%

IT之家 7 月 20 日消息，根据特斯拉在第二季度财报电话会议上透露的一些技术细节，备受期待的 Cybertruck 电动皮卡将使用一种更先进、能量密度更高的 4680 电池版本，4680 电池单元此前已经用于在得克萨斯州工厂生产的 Model Y。

特斯拉的动力总成和能源工程高级副总裁 Drew Baglino 表示，得克萨斯州的 Cybertruck 4680 电池单元相比目前生产的电池单元，能量密度提高了 10%。他说，这是通过“工艺和机械设计优化”实现的。

考虑到现有的 4680 电池的能量密度与大多数特斯拉车型目前使用的 2170 电池相当，10% 的提升意义重大，而且值得注意的是，据报道特斯拉一直在开发 4680 电池的高镍版本。

4680 型电池单元能量密度的提升也许意味着 Cybertruck 将拥有更高的续航里程，也可能让特斯拉能够使用相对更紧凑的电池组，与低能量密度的电池组提供相同的续航里程，特斯拉目前还没有透露能量密度增加将如何惠及消费者。

IT之家注意到，关于特斯拉的 4680 电池还有更多好消息。Drew Baglino 称，由于 4680 电池生产线的良率改善取得了“显著进展”，得克萨斯州工厂在第二季度相比第一季度，电池单元产量增加了 80%，电池 COGS（销售成本）也降低了 25%。此外，Baglino 还提醒特斯拉投资者，得克萨斯州的 4680 团队上个月已经生产了 1000 万个电池单元。

2020 年，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）公布了一项计划，即建造自己的名为“4680”的电动汽车电池单元。但是到目前为止，这家汽车制造商一直难以实现马斯克对这些电池单元的生产和性能的目标。

至于 Cybertruck，特斯拉声称已经在得克萨斯州超级工厂开始了初步生产 ，其动力总成规格和价格仍然未知。特斯拉称，该车的首批交付将在今年开始。

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