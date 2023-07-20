自研 5G 基带遇阻，分析师称苹果不再计划明年推出 iPhone SE 4

IT之家 7 月 20 日消息，在与亚洲供应链公司交谈后，巴克莱分析师 Blayne Curtis 和 Tom O'Malley 认为，苹果公司推迟了原定于 2024 年发布第四代 iPhone SE 的计划。这款手机本来预期会搭载苹果自主设计的 5G 调制解调器，但目前看来该调制解调器还没有准备好。

苹果公司从 2018 年起就开始规划自己的调制解调器，并于 2019 年收购了英特尔的大部分智能手机调制解调器业务，以加强这方面的能力。然而上述分析师认为，高通公司可能会继续作为新款苹果 iPhone SE 和 iPhone 16 系列的调制解调器供应商。

今年 2 月，苹果分析师郭明錤曾预测，下一代 iPhone SE 会有与标准 iPhone 14 相似的设计，意味着该设备会采用 6.1 英寸的 OLED 显示屏、Face ID 和平直的边框。不过，由于新 iPhone SE 的发布时间被推迟了，苹果对该设备的计划可能会随着时间的推移而改变。

IT之家注意到，郭明錤和多个其他消息来源都不认为下一代 iPhone SE 会在 2025 年之前上市，所以目前看来，目前仍然可以购买第三代产品。第三代 iPhone SE 于 2022 年 3 月发布，拥有 4.7 英寸的 LCD 显示屏、Touch ID、5G、1200 万像素的后置摄像头和 A15 仿生芯片，是苹果产品线中最便宜的 iPhone 型号。

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