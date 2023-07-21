阿维塔成为汽车行业首家通过一星级个人信息保护影响试点评估车企

IT之家 7 月 20 日消息，阿维塔汽车宣布，在“数据安全共同体计划（DSC）”“中国网络安全产业联盟 （CCIA）数据安全工作委员会”共同发起的个人信息保护影响评估 （简称 PIA） 专题工作中，阿维塔顺利通过 PIA 一星级试点评估，其特定场景成功申报试点案例，并成为全行业首家通过该试点评估的车企。PIA 标识有效期为 1 年（自确认通过试点之日起，以公布结果为准）。

IT之家注：“PIA 专题工作”由“数据安全共同体计划（DSC）“中国网络安全产业联盟（CCIA）数据安全工作委员会”数据保护官 （DPO）沙龙”共同发起，旨在推动数据安全领域的技术推广和产业创新。

“PIA 专题工作”以《中华人民共和国个人信息保护法》《信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》、以及《个人信息保护影响评估常用工具表》作为评估依据，由中国信息通信研究院中国电子技术标准化研究院等单位的法律与技术专家组成 PIA 专题工作组，对试点单位开展 PIAT 作进行评价，充分保障权威性和公正性。

值得一提的是， 阿维塔 12 在近日通过了工信部申报，该车定位中大型轿车，长宽高分别为 5020/1999/1460mm，轴距 3020mm。

工信部公告中的车型搭载了电子后视镜，同时也提供了传统后视镜供用户选择。同时，阿维塔 12 提供 4 种轮辋样式、运动套件和后排隐私玻璃等可选配件。

新车提供 230kW 单电机和 195kW / 230kW 前后双电机两种动力可选，电池由四川时代新能源科技有限公司提供。

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