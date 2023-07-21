公安部专项行动：关停违法违规账号 2.1 万余个，清理网络谣言信息 70.5 万余条

IT之家 7 月 21 日消息，公安部召开新闻发布会，宣布 100 天网络谣言打击整治专项行动成果。自今年 4 月开始，公安部开展了为期 100 天的网络谣言打击整治专项行动，全国公安机关共侦办案件 2300 余起，整治互联网平台企业近 8000 家（次），依法关停违法违规账号 2.1 万余个，清理网络谣言信息 70.5 万余条。

IT之家附公安部通报情况：

依法严厉打击借热点案事件编造传播谣言违法犯罪行为。专项行动中，共侦办此类案件 500 余起，约占案件总数的 21%。其中，云南公安机关对编造发布“云南工商学院有女生遭 3 名黑人性侵”网络谣言的李某某依法处以行政拘留 5 日的处罚；四川公安机关对编造发布“大学生涉嫌卖淫 800 余次，赚 120 余万元”网络谣言的唐某依法采取刑事强制措施。

依法严厉打击“网络水军”违法犯罪团伙。专项行动中，依法侦办“网络水军”案件 130 余起，抓获犯罪嫌疑人 620 余人。其中，河北公安机关侦破一起“利用热点话题炒作实施敲诈勒索”的“网络水军”案件，抓获犯罪嫌疑人 81 人；浙江公安机关侦办一起利用群控软件提供虚假“点评赞”服务的“网络水军”案件，目前已依法刑事处理 9 人；山东公安机关侦办一起粉丝数量超过 150 万的网络大 V，利用制造热点话题实施敲诈勒索的“网络水军”案件，目前已依法刑事处理 3 人。

加强网站平台源头综合治理。湖南公安机关对拒不履行主体责任和义务，造成网络谣言大量传播扩散的某短视频平台开展“一案双查”，依法作出责令整改、并罚款 10 万元的行政处罚。江苏公安机关对不履行网络信息安全义务，造成网络谣言传播的某科技公司予以警告，并责令限期整改。此外，北京、广东、上海公安机关与新浪微博、快手、腾讯、小红书等大型互联网平台联合发布“拒绝网络谣言 清朗网络环境”倡议书，号召广大网络信息内容服务平台和网络信息内容生产者，共同维护良好网络秩序。