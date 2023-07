2023 年需求最大的 8 款编程语言出炉：JavaScript 领衔，Python 第二

IT之家 7 月 21 日消息,研究公司 DevJobsScanner 日前发布了 2023 年度(2022 年 1 月至 2023 年 5 月),需求量最大的编程语言数据,显示 JavaScript、Python、Java 等编程语言依然深受职场欢迎。

IT之家经过查询得知,该报告的数据源自 DecJobsScanner 公司所调查的市面上共计 1400 万个开发人员职位。该研究公司从中筛选了有明确编程语言需求的职位,最终得出了相关结果。

目前市场中需求最高的前八位语言分别是:

1、JavaScript/TypeScript

▲ 图源 JavaScript / TypeScript 的图标

和以往一样,JavaScript 仍然保持流行,是当下需求量最大的编程语言。而 TypeScript 的到来也加速了这一情况的实现。TypeScript 近年来逐步受到开发人员的喜爱,例如 Angular 或 NestJS。许多新的 JavaScript 框架完全是用 TypeScript 编写的。

自 2022 年 1 月至 2023 年 5 月,DevJobsScanner 共发现了 91.5 万份有 JavaScript 或 TypeScript 需求的职位,约占有明确编程语言需求工作中的 29%。

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

2、Python

▲ 图源 Python 的图标

Python 是 2023 年需求量二大的编程语言。DevJobsScanner 认为,Python 因其功能性和活跃的社区而出众,在 2022 年 1 月至 2023 年 5 月,研究人员共发现了 60.3 万份工作机会,占比约为 20%。

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

3、Java

▲ 图源 Java 的图标

Java 是需求量第三大的编程语言,尽管在过去几年中随着更现代的语言的出现,Java 的流行度有所下降,但它凭借使用基数,仍然稳稳占据前三的位置。目前有许多知名公司在使用像 Spring 这样的框架,也有助于 Java 保持这一地位。

研究人员在过去的 17 个月中共发现了 54.6 万份工作机会,占比约为 17%。

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

4、C#

▲ 图源 C# 的图标

C#排名第四,这是一种通用、多范式、面向对象的编程语言,主要是为了解决 C++ 的一些弱点而创建。作为一种通用语言,C#具有广泛的用例。C#最常见的用法是与.NET 框架一起使用。它还在 Unity 游戏框架中大量用于脚本编写,因此受到许多游戏开发者的喜爱。

研究人员在过去的 17 个月中共发现了 37.5 万份 C#工作机会,占比约为 12%。

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

5、PHP

▲ 图源 php 的图标

PHP 是需求量第五大的编程语言,其诞生于 25 年前。但截至 2023 年 5 月,PHP 依然占开发人员职位总需求的 10%,这意味着每 10 个开发职位中就有 1 个需要 PHP。

PHP 主要用于 Web 开发,与 Laravel 或 Wordpress 等框架结合使用。

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

6、C/C++

▲ 图源 C++ 的图标

C / C++ 通过对语言的定期补充和改进保持了其受欢迎程度。现代 C++ 包括面向对象、泛型等特性。

它在行业中的应用范围相当广泛,但在 2023 年,市场对 C / C++ 的需求似乎有所放缓,其比例从 2 月份的近 13% 降至同年 5 月份的 7%。

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

7、Ruby

▲ 图源 Ruby 的图标

Ruby 排名第七,研究公司共发现了 13.4 万个工作岗位(约占总工作需求的 4%)。

Ruby 语言最流行的用法是与 Web 框架 RubyonRails 结合使用。尽管它排名第七,但 Ruby 实际上在推特、Github 此类平台中都有应用。

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

8、GO

▲ 图源 Go 的图标

Go 是谷歌在 2011 年创建的一种轻量级语言。

谷歌设计 Go 是为了在多核、联网机器和大型代码库时代提高编程效率,当下 Go 的受欢迎程度正在缓慢增长,DevJobsScanner 预计该语言到明年可能会进入前五。

据悉,Uber、Twitch 等公司都在使用 Go。

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

完整列表

以下是 2023 年编程语言及其各自需求的完整图表:

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

按月细分的相同视图:

▲ 图源 DevJobsScanner 网站

DevJobsScanner 公司通过以上数据表示,JavaScript 和 TypeScript 在当下实际上主导了开发人员就业市场。

JavaScript 和 TypeScript 总共占明确需要编程语言的工作机会的 29%,这意味着几乎每三个工作机会中就有一个需要 JavaScript 或 TypeScript。

Python 和 Java 也依旧分别是 2023 年第二和第三大需求量的编程语言,提供了大量就业机会。

但值得注意的是,Java 正在缩小与 Python 的差距,调查中有几个月 Java 的工作机会数量就超过了 Python。因此,DevJobsScanner 认为“那些说 Java 是一种过时编程语言的人可能需要重新考虑措辞”。

C#、PHP、Ruby 和 Go 都表现出了稳定的就业需求,这表明它们都可以作为编程语言的可靠选择。

不过值得注意的是,虽然 2022 年对 C / C++ 的需求有所增长,但就 2023 年目前的情况来看,它们都面临着下降的趋势。

有需要的小伙伴们也可以在此查看完整报告。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。