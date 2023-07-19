李想：2025 年之前理想汽车不会开发海外市场，集中资源实现既定目标

IT之家 7 月 19 日消息，随着国产新能源的快速成长，比亚迪、蔚来、极氪等多个品牌已经布局海外市场，而理想汽车短期内并没有计划加入这一行列。

理想汽车 CEO 李想昨日发文称，本月前两周交付量和上险量相差 200 多辆，调查发现这部分汽车被私人平行出口中亚和中东等地区。不过，他本人表示 2025 年之前理想汽车不会做海外市场，会集中全部资源实现 2025 年的目标。

据IT之家此前报道，理想汽车此前已经公布到 2025 年的产品规划，届时理想汽车将形成 “1 款超级旗舰 + 5 款增程电动车型 + 5 款高压纯电车型”的产品布局，面向 20 万以上的市场，全面满足家庭用户需求。理想汽车战略目标是到 2025 年销量达到 160 万辆 / 年，实现 5000 亿元的营收。

理想汽车近日公布了 2023 年第 29 周（7.10-7.16）销量榜，该品牌在上周的销量达到 0.77 万辆，继续位居“中国市场新势力品牌销量榜首”，位列“中国市场豪华品牌销量”第 5 名。

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