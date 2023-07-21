消息称零跑汽车 7 月底推中央集成式 EE 架构，此前传与外企谈技术合作

IT之家 7 月 21 日消息，据财联社今日快讯消息，零跑汽车将于 7 月底推出“中央集成式 EE 架构”，将实现国内首家中央超算平台量产。

据介绍，该架构可将动力、车身、智驾、座舱四域进行高度系统化集成，实现“驾舱一体化”，成为行业首个“四域合一”中央集成式电子电气架构。此外，基于此架构全新平台研发的首款全球车，将于 9 月在慕尼黑车展亮相。

另据IT之家此前报道，消息称有境外企业正在与中国造车新势力零跑汽车洽谈技术合作，已有实质性进展。一旦合作达成，零跑将成为首个技术出海的中国新势力车企。零跑在电池、电动机、电子控制系统、智能驾驶和智能驾驶舱等诸多智能汽车核心领域均有布局，通过技术输出，可以成为零跑的第二利润来源。

零跑汽车成立于 2015 年，曾推出一款小型纯电跑车 S01 但反响平平，随后凭借纯电小车 T03、SUV 车型 C11（增程 + 纯电）、轿车车型 C01（纯电）逐渐拓展国内新能源汽车市场，C01 的增程版车型也已在前不久通过工信部申报。据 6 月数据显示，零跑汽车当月交付量为 13209 辆，其中 C 系列交付量超过 11600 辆。6 月 20 日，零跑汽车官宣新车交付总量已达成 20 万辆的目标。

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