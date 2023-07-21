网易索赔暴雪上亿案将于 9 月 21 日在上海开庭

IT之家 7 月 21 日消息，今年 4 月份 36 氪报道称，上海网之易网络科技发展有限公司（以下简称：网之易）就暴雪娱乐有限公司违反系列许可协议在上海提起诉讼，要求退还 3 亿欠款，款项包括网之易已全额支付的《魔兽世界》等停服游戏相关退款、未售游戏商品库存的预付款项、数款未开发游戏的预付保证金等。

根据上海市浦东新区人民法院的最新公布进展，该案件将于 2023 年 9 月 21 日开庭，案号为（2023）沪 0115 民初 65433 号。

知情人士此前透露，网之易起诉暴雪的首要原因，是因为暴雪拒绝承担国服玩家退款义务，拒绝向网之易支付国服退款相关的预付提成费用，涉及金额近亿元。此外，诉讼涉及暴雪与网之易之间签订的部分条款包括：要求网之易提前支付数款游戏的巨额保证金，而暴雪方面在相关游戏未开发的情况下，目前仍未退还相关保证金。

IT之家查询公开信息获悉，网之易与暴雪的合作始于 2009 年，持续了十三年。期间，网之易代理了《魔兽世界》等暴雪旗下的多款游戏。但随着暴雪在全球游戏市场的不景气，以及微软对动视暴雪的收购计划，双方的合作出现了裂痕。此前《纽约时报》曾报道，在动视暴雪与网易的续约谈判中，暴雪曾提出要求网易一次性支付 5 亿美元的天价续约条件。也有媒体报道称，暴雪要求合作方负责研发暴雪手游并在全球发行，但只能享有中国区分成，且需缴纳巨额保证金作为担保，否则将被“处罚”。

2023 年 1 月 17 日，暴雪国服停服，网之易与暴雪解除合作关系。目前，暴雪仍在寻找新的国服代理商，但尚未有明确的结果。网之易则转向自研端游和代理微软等其他厂商的游戏。

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