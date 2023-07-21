因逃票者过多，纽约开始使用 AI 技术跟踪“不想付钱”的地铁乘客

IT之家 7 月 21 日消息，说到纽约地铁，IT之家小伙伴们可能对其有比较刻板的“脏乱差”印象，当地相关部门日前正在为解决这些问题做准备。考虑到当下逃票的用户过多，且屡禁不止，纽约市大都会交通管理局（MTA）本周宣布，将在纽约地铁中使用 AI 系统来跟踪逃票的乘客。

▲ 图源 NBC

据外媒 NBC 消息，MTA 目前已经在七个地铁车站安装 AI 系统，该系统由西班牙软件公司 AWAAIT 开发，MTA 计划今年年底将这套系统扩展到更多车站。

AWAAIT 公司表示，地铁站中安装的这套“实时分析系统”，有助于工作人员“使用更多方法”解决逃票问题。该公司声称，安装在检票口上方的摄像头可以同时监控多个闸门，且具有“相当高的”准确性。一旦发现违规乘客，就会立刻发出警报，让工作人员能够快速赶到现场处理。

据悉，该系统可以追踪使用“各种方法逃票的乘客”，包括从旋转闸门下穿过、直接跳过闸门，或强行打开紧急出口出入。在系统试运营期间，MTA 发现 12% 的逃票者会从闸门下方挤过，20% 的逃票者会跳过十字转门。而超过 50% 的恶意乘客，强行打开紧急出口大门，并大摇大摆地走出。

▲ 图源 NBC

MTA 声称，使用这种技术可以有效解决当下地铁运营时高达 6.9 亿美元（IT之家注：约 49.49 亿元人民币）的逃票问题。然而，民间组织却担心这种基于 AI 的识别系统可能会危及乘客相关权利，因此建议 MTA 应当更注重交通营运，而不是将目光放在这些“细枝末节”的地方。

MTA 则表示不会与警方分享相关数据，但民间组织对此依然持反对态度。不过官方均表示了对 MTA 的支持，纽约州长 Kathy Hochul 此前表示，将进一步加强公共交通的安全性，包括在每节地铁车厢中安装监控摄像头，该州长去年曾经宣布，经过新增后，纽约市的交通系统已经拥有超过 10000 个监控摄像头。

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