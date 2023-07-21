旅行者号探测器的 "黄金唱片" 录音母带将被拍卖，预计拍出 60 万美元

IT之家 7 月 21 日消息，“旅行者一号”及“旅行者二号”在 1977 年发射，最初目标是赶上行星窗口期，借助“引力弹弓”效应探索太阳系中的各行星。在任务完成后，这两枚探测器转变了探索任务，改为“测量太阳风粒子”，并在 2012 年及 2018 年各自飞出太阳系，进入星际空间。

而在“旅行者一号”及“旅行者二号”探测器上，除了搭载有观测太阳系行星的科学仪器外，还各带有一张“黄金唱片”，向外层空间及可能存在的“外星人”带来地球的问候。

日前，探测器上所搭载的“黄金唱片”母带将在苏富比拍卖行拍卖，该唱片母带由卡尔・萨根（Carl Sagan）和安・德鲁安（Ann Druyan）制作（注：拍卖的是母带，不是黄金唱片）。

▲ 图源 Ovserver 网站

据悉，唱片中收录了地球上的声音、59 种不同语言的问候语以及 27 首音乐作品，这些音乐作品不拘一格，许多耳熟能详的经典曲目都没有收录，而只收录了只有民族音乐学家才知道的晦涩难懂的曲目，因此也曾引起一些争议。

此外，唱片中还具有 115 张图像。其中一些图像是确认播放设备工作正常的图表、如何找到地球的说明、数学公式以及地球生物化学的解释。随后是地球生活的场景，包括建筑、人类饮食、体育赛事、舞蹈、技术、农业和野生动物。

唱片封面还植入了放射性同位素铀-238 的超纯样本，这将为探测仪提供一个内置时钟，显示旅行者号在太空中航行了多久。还有一个手工雕刻的铭文，上面写着："致音乐的缔造者--所有的世界，所有的时间"。

苏富比科学与大众文化部全球主管卡桑德拉・哈顿（Cassandra Hatton）表示：“旅行者号任务是历史上最伟大的探索行动之一，黄金唱片的制作反映了人们在面对宇宙未知深空时的乐观和谦逊。在安・德鲁安和卡尔・萨根的领导下，黄金唱片的制作是一项艰巨的任务，如今我们能拍卖这样一份原始母带，我们深感荣幸”。

IT之家经过查询得知，黄金唱片母带的竞拍将持续到 2023 年 7 月 27 日，外媒 Observer 认为，预计拍卖价格将在 60 万美元（约 430.37 万元人民币）以上。

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