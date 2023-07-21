网易发起“人生第一句”公益计划，利用 AI 让听障人士用自己的声音 “说话”

IT之家 7 月 21 日消息，网易日前联合浙江省残疾人福利基金会，发起了名为 “人生第一句” 的声音复原公益计划。听障人士只需要上传 5 分钟语音片段，即可生成相关音频模型，令他们能够使用自己的声音再次 “说话”。

▲ 图源 网易科技频道

网易表示，传统的语音克隆产品需要输入完整的讲话数据，对于无法正常发出语义的听障人士并不适用。因此，网易 AI Lab 研发团队利用旗下的 iSpeech 技术，结合预训练模型和少量纯语音数据的快速微调算法模型，开发出了“音色复原技术”。

目前这项“音色复原技术”已经在音书 App 中上线，听障人士只需要打开 App，点击“声音复原”功能，上传 5 分钟没有完整语义的发声片段，稍等片刻后，App 即可生成“属于自己的声音”，之后听障人士便可以通过文字转语音，使用自己理想的声音与外界“交流”。

网易声称，在此前所进行的相关调研中，有超过 67% 的受访对象表示“愿意使用音色复原技术”，超过一半的受访对象表示“愿意将音色复原技术推荐给身边有需要的人”，也有部分受访对象表示除了手机 App 以外，也希望音色复原技术应用于在公交、出租、饭店、超市、银行等公共场所。

IT之家经过查询得知，除了网易外，此前小米也曾邀请用户，给言语障碍者捐赠声音，小米表示，要完成“声音定制”，除了相关算法外，最不可或缺的就是一个丰富的音源库，因此小米邀请部分声音条件与言语障碍者匹配的用户，贡献出自己的声音，共同助力音源库的发展。

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