索尼无障碍 Access 控制器 12 月 6 日全球发售

IT之家 7 月 14 日消息，索尼 PlayStation 今天发布博文，宣布旗下的无障碍 Access 控制器将于 7 月 21 日开始接受预订，12 月 6 日全球发售。

索尼无障碍 Access 控制器的建议零售价为 89.99 美元 / 119.99 加元 / 12980 日元 / 89.99 欧元 / 79.99 英镑，IT之家查询索尼中国官网、PlayStation 微博等，并未发现国行售价信息。

Access controller 是一个高度定制化的控制器套件，拥有“多种可替换的按钮和摇杆帽”，可让玩家“自由地创建适合自己力量、活动范围和身体需求的不同布局”。该控制器可以放在平面上使用，也可以旋转 360 度，或者固定在 AMPS 支架或三脚架上。

索尼表示，每个 Access controller 都将包含以下配件：

摇杆帽（标准、圆顶和球形摇杆盖）

不同形状和大小的按钮盖，包括：

枕头式按钮帽

扁平按钮帽

宽扁形按钮帽（覆盖两个按钮）

悬空按钮帽（适合手小的玩家，因为它们靠近控制器中心）

弧形按钮帽（可以按下或拉动，取决于它们放在控制器的上方还是下方）

可替换的按钮标签，方便玩家标记每个按钮对应的输入

该控制器还有四个 3.5 毫米 AUX 端口，可以让玩家添加自己的专业轴体、按钮或摇杆。它还有一个完整的定制界面，在 PS5 硬件上可以进行按钮映射和控制配置。最多可以将两个 Access controller 和一个 DualSense controller 配对在一起，充当一个虚拟控制器，让玩家混合使用不同设备以提高舒适度，或者与其他人一起玩单人游戏。它还有一个“切换模式”，可以让玩家按下一个按钮后永久保持按下状态，类似于 Caps Lock 键。这对于那些长时间按住一个按钮感到困难的玩家很有用，比如在赛车游戏中加速。

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