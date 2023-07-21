上海将暂停受理网约车运输证相关业务，官方称“不影响正常出行”

IT之家 7 月 21 日消息，据上海市道路运输事业发展中心官方公众号“乐行上海”今日消息，7 月 22 日零时起，当地将暂停受理网络预约出租汽车（网约车）运输证相关业务。

该部门表示，此举是“为了进一步维护当地出租汽车行业秩序、维护驾驶员合法权益、促进行业健康稳定发展”。

此外，自今年 9 月 20 日零时起，暂停受理网约车新增运输证核发业务。此前已通过营运能力核查的车辆，需在 9 月 20 日前完成运输证申领业务，逾期不予办理。

此后，上海市道路运输主管部门将对网约车行业运力规模进行跟踪评估，科学调控出租汽车运力，相关业务恢复时间、具体要求将另行通知。

图源 Pixabay

IT之家附官方提供“热点问答”内容如下：

问：网约车车辆运输证什么时候暂停办理？

答：网约车车辆运输证的暂停有两个阶段，第一个阶段是 2023 年 7 月 22 日零时，暂停受理网约车车辆营运能力核查业务；第二阶段是 2023 年 9 月 20 日零时，暂停受理网约车车辆运输证新增业务。

问：在暂停前受理的业务怎么办？还可以正常办理吗？

答：在暂停工作实施前提交的相关业务申请可以正常办理。但同时也要提醒申请人，通过车辆营运能力核查后，还需要办理变更车辆使用性质、申领营运证件等，所以通过营运能力审核的车辆，请于通过日起 60 日内完成车辆运输证申领，60 日内未完成的，将不予受理。

问：已具有网约车车辆运输证，是否可以继续办理网约车车辆运输证延续事项？

答：已具有网约车车辆运输证，且车辆未达到法定退出经营期的，可正常申请办理网约车车辆运输证延续事项。

问：已具有网约车车辆运输证，但车辆许可到期后未按时申请许可延续，是否可以办理？

答：车辆营运期限到期未申请许可延续的，丧失营运资格，车辆营运资质予以注销。如拟继续从事相关营运活动，将按照新增事项办理。根据《关于暂停受理网络预约出租汽车运输证相关业务的公告》，目前本市已暂停受理网约车新增业务，因此，已超期未申请延续的车辆无法办理车辆运输证件。同时提醒证件持有人，应定期关注所持有证件的有效期，按期提交延续申请。

问：已具有网约车车辆运输证，但更换车牌号，是否还可以办理？

答：如果已具有网约车车辆运输证的车辆更换了车牌号，可以更换网约车车辆运输证，但仅限于为同一车主名下同一部车辆，即车辆所有人没有更改、车辆车架号（VIN 码）没有更改、车辆使用性质没有更改。

问：网约车车辆运输证暂停办理了，会影响正常出行吗？

答：目前本市具有车辆运输证的网约车约有 7.6 万辆，巡游车有 5 万辆，暂停办理不会对市民出行有较大的影响。市民依旧可以通过“申程出行”“享道出行”“美团打车”“曹操出行”“T3 出行”等合规的巡游车平台和网约车平台进行预约叫车。

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