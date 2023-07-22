科技昨夜今晨 0722：上海暂停受理网约车证、WPS 发布 2023 年度更新、理想汽车回应“高速无人驾驶飙至 120 还播剧”

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 7 月 22 日，星期六，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、WPS Office 发布 2023 年度更新

WPS Office 7 月 21 日宣布推出 2023 年度更新，涉及 WPS AI、新组件、新视觉、新能力等等。现在用户可通过 WPS AI 官网申请成为智能办公体验官，体验 AI 生成方案。>> 查看详情

2、理想汽车回应“高速无人驾驶飙至 120 还播剧”

7 月 20 日，理想汽车在官方微博上发文称，注意到部分用户在社交媒体展示不文明驾驶行为，包含使用辅助驾驶时平躺看剧、使用功能过程中离开驾驶位等。理想汽车对此表示“这是我们坚决杜绝的”，且现阶段仍是辅助驾驶，“不是自动驾驶”。>> 查看详情

3、网易索赔暴雪上亿案将于 9 月 21 日在上海开庭

今年 4 月份 36 氪报道称，上海网之易网络科技发展有限公司就暴雪娱乐有限公司违反系列许可协议在上海提起诉讼，要求退还 3 亿欠款，款项包括网之易已全额支付的《魔兽世界》等停服游戏相关退款、未售游戏商品库存的预付款项、数款未开发游戏的预付保证金等。

根据上海市浦东新区人民法院的最新公布进展，该案件将于 2023 年 9 月 21 日开庭，案号为（2023）沪 0115 民初 65433 号。>> 查看详情

4、消息称苹果 iPhone 15 系列采用 1G6P F1.7 光圈设计，无缘叠片式电池

消息源 RGcloudS 7 月 21 日发布系列推文，表示除了部分中国手机品牌之外，即将到来的 iPhone 15 系列是首款采用混合镜头的国际手机。爆料称 iPhone 15 系列将会采用 1G6P・F1.7 光圈设计，意味着相同的 IMX 传感器下，进光量可以提高 15-20%，且能产生更丰富、更优秀的色彩。

另外他表示 iPhone 15 系列不会采用叠片式电池方案，同样也不会具备 40W 有线快充和 20W MagSafe 充电。>> 查看详情

5、比亚迪方程豹放出更清晰“豹 5”车型预告

比亚迪旗下“个性化”子品牌方程豹 7 月 21 日在其官方微博等平台又发布了一段“豹 5”的预告视频。此次发布的视频，几乎将这款新车的外观完全展示了出来。新车采用硬派 SUV 常见的方盒子造型，前脸并未采用时下新能源车常见的封闭式设计，而是配备了一条较为粗壮的镀铬饰条，方程豹品牌 LOGO 镶嵌其中，从视频中可以看出，该车大灯组整体点亮后将整个中网部分以矩形包围，视觉效果较强。>> 查看详情

6、上海暂停受理网约车运输证相关业务

据上海市道路运输事业发展中心官方公众号“乐行上海”7 月 21 日消息，7 月 22 日零时起，当地将暂停受理网络预约出租汽车（网约车）运输证相关业务。该部门表示，此举是“为了进一步维护当地出租汽车行业秩序、维护驾驶员合法权益、促进行业健康稳定发展”。>> 查看详情

7、报告称电动汽车在 38°C 高温环境下，续航里程平均下降 31%

总部位于西雅图的 Recurrent 公司近日发布研究报告，指出过热也会大幅减少电动汽车的续航里程。Recurrent 公司在报告中并未提及具体车型，不过他表示：

在 80 华氏（26.6 摄氏度）环境下，平均续航里程下降了 2.8%；

在 90 华氏（32.2 摄氏度）环境下，平均续航里程下降了 5%；

温度上升到 100 华氏（38 摄氏度）后，平均续航里程下降了 31%。>> 查看详情

8、微信小程序新渲染引擎 Skyline 发布正式版

微信开放社区官方人员日前宣布，微信小程序新渲染引擎 Skyline 已发布正式版，进一步提升小程序的渲染性能和体验。据介绍，新的渲染引擎 Skyline 已跟随着基础库 3.0.0 发布，拥有以下三点主要提升：

体验更原生：支持灵活的手势操作、稳定的 scroll-view 组件等能力，高效实现瀑布流 / 吸顶布局、卡片转场、半屏切换等更贴近原生的交互体验

性能更强大：无论是启动性能还是运行时性能，应用 Skyline 渲染引擎的小程序均有不同程度的性能提升，加载速度可提升 50% 以上

开发更高效：支持常用的 CSS 特性并且新增高级特性，支持开发者快速迁移并构建类原生体验的小程序 >> 查看详情

9、支付宝宣布境外用户可在中国使用移动支付

蚂蚁集团 7 月 21 日宣布，作为杭州亚运会官方支付合作伙伴，支付宝已经完成对境外用户在中国使用移动支付的服务支持。来自全球的运动员、游客，可以在全国使用支付宝享受购物、打车、坐地铁、游览景区等各种便捷服务。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们下周见。

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