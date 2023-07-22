芭比娃娃真人电影《芭比》烂番茄新鲜度 90%，内地票房破千万

IT之家 7 月 22 日消息，由华纳兄弟影片公司出品的真人电影《芭比》于 7 月 21 日登陆全国影院与北美同步上映，烂番茄新鲜度 90%，共 280 条评论，其中 253 条好评，27 条差评。

截至IT之家发稿前，《芭比》的豆瓣评分为 8.8 分，共 36135 人评价，5 星评价占 54.7%。

该影片由玛格特・罗比饰演芭比，她此前出演过《华尔街之狼》，并在漫改电影《自杀小队》中饰演“小丑女”哈莉・奎茵。

灯塔专业版实时数据，截至 7 月 22 日 0 时 0 分，影片《芭比》票房突破 1000 万。

剧情简介：

在芭比乐园里，各种各样的芭比和肯每天都过着童话般 100% 完美的生活。但是某一天，芭比（玛格特・罗比 Margot Robbie 饰）发现自己的生活开始有了变化 —— 比如她的一天不再一帆风顺，她开始思考死亡的意义，甚至她的双脚也不再是完美的高跟鞋形 —— 她竟然脚掌落地了！接连出现的不完美打破了芭比乐园的平静，意识到存在感危机的芭比被迫前往真实世界探寻真相，肯（瑞恩・高斯林 Ryan Gosling 饰）也一路同行，一场大冒险就此开启。