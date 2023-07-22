至高立减 700 元：魅族 20 手机 256G 版 2699 元起 12 期免息（送碎屏险）

魅族 20 手机发布于 3 月 30 日，12+256G 发售价为 3399 元，12+512G 发售价为 3799 元。

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魅族 20 搭载骁龙 8 Gen 2 移动平台，LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存加持；配备 6.55 英寸京东方 OLED 柔性直屏，支持最高 144Hz 刷新率和低蓝光防频闪；内置 4700mAh 电池，支持 67W 快充，有先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄、独白 5 种配色可选，首发 Flyme 10 系统。

该机前置搭载 3200 万像素的三星 S5KGD2 传感器，后置采用三摄模组设计，分别是 5000 万像素的三星 GN5 主摄、1600 万像素的超广角镜头和 500 万像素的景深镜头。

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