魅族 20 指定机型限时降 200 元，12GB+256GB 售 3199 元

IT之家 7 月 8 日消息，魅族 20 开启限时购机享补贴，7 月 16 日前，购买魅族 20 中高配限时立省 200 元，还可享 12 期免息。

12GB+256GB 3199 元

12GB+512GB 3599 元

魅族 20 搭载骁龙 8 Gen 2 移动平台，LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存加持；配备 6.55 英寸京东方 OLED 柔性直屏，支持最高 144Hz 刷新率和低蓝光防频闪；内置 4700mAh 电池，支持 67W 快充，有先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄、独白 5 种配色可选，首发 Flyme 10 系统。

该机前置搭载 3200 万像素的三星 S5KGD2 传感器，后置采用三摄模组设计，分别是 5000 万像素的三星 GN5 主摄、1600 万像素的超广角镜头和 500 万像素的景深镜头。

值得一提的是，应届中 / 高考生前往魅族线下零售店购魅族 20 系列，凭证可领取价值 369 元 PANDAER 游戏耳机，截至 8 月 20 日。

IT之家此前报道，由于持续缺货，魅族 20 Pro 曙光银和晨曦紫配色已开启 100 元预订，7 月 28 日开始发货，参与预定可享 12 期免息及蓝牙音箱好礼。

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