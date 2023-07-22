路特斯 ELETRE 流媒体后视镜版量产车交付，为国内首批含此配置车型

IT之家 7 月 22 日消息，据路特斯官方公众号 7 月 21 日晚间消息，路特斯旗下搭载流媒体外后视镜的 ELETRE 量产车已经正式展开交付。同时，路特斯 ELETRE 也是我国首批配备流媒体外后视镜的车型。

官方介绍，该车型流媒体外后视镜为选装配置，价格为 1.6 万元，提供两种外观：

S + 车型：默认高亮黑流媒体外后视镜，但可在此基础上通过选装外观碳纤维包，升级为碳纤维材质

R + 车型：默认碳纤维流媒体外后视镜

该车型搭载的流媒体后视镜采用“回旋弯”造型，官方称可在降低风阻的同时，增加 50% 的横向视野，并能减少视野盲区和风噪、提升续航里程。

配置方面，车内部分搭载 1280×720 分辨率 LCD 屏，具备 60Hz 刷新率，支持 15 档亮度可调。

车外的摄像头部分采用斥水材质，还可加热融化积雪，并能实现盲区监测、开门预警、后方横穿辅助等功能。

IT之家此前报道，标准号为 GB 15084-2022 的国家标准《机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求》于 2022 年 12 月 29 日发布，2023 年 7 月 1 日正式实施。新标准一大亮点便是规定了不仅可以安装电子后视镜，还可以取代传统的光学后视镜。

从 2020 年 6 月的征求意见稿来看，新标准新增了多项术语定义，包括摄像机-监视器系统（camera-monitor system，简称 CMS），即电子后视镜。官方介绍显示，该系统通过摄像机与监视器组成的系统，在规定视野内看清车辆后方、侧方或前方视野的间接视野装置。

路特斯 Eletre 基于 EPA 架构打造而来，定位纯电中大型 SUV，动力有两种版本可选，搭载前后双电机四驱系统。路特斯 Eletre S+ 综合最大功率为 450kW，路特斯 Eletre R+ 综合最大功率为 675kW，峰值扭矩分别是 710N・m 和 985N・m，售价 82.8 万元起。

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