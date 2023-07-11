路特斯首款纯电车型 Eletre 获 1.1.0 版本 OTA 更新，升级影音娱乐系统、座椅舒适性等多项配置

车载导航支持至多 3 个途径点规划，可编辑、调整顺序。新增高德账号数据同步功能，可从手机高德账号中的常用、收藏夹、历史目的地等位置数据同步至车机。此外，新增导航过程中的“鹰眼图”显示，并优化路特斯闪充站导航体验，新增闪充站入场指引信息，预约后可直接在车机端操作下降地锁。