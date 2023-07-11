路特斯首款纯电车型 Eletre 获 1.1.0 版本 OTA 更新，升级影音娱乐系统、座椅舒适性等多项配置

IT之家 7 月 11 日消息，日前，路特斯首款纯电 SUV 车型 Eletre 迎来了 HYPER OS 1.1.0 版本升级。本次升级主要针对影音娱乐、座椅舒适性和车机交互进行了功能新增或优化完善。IT之家附升级内容如下：
新增杜比全景声和 7.1.4 音响系统，官方称可打造出“剧院级”影音娱乐体验，对应推出 LOTUS HYPER Music App，音源来自索尼杜比全景声（2025 年 6 月 30 日之前可免费体验）。同时，车载 QQ 音乐 App 也迎来了杜比全景声音质。
新增座椅按摩模式个性化选择，最多支持 5 种模式：波浪、瀑布、脉冲、肩部、腰部，每种模式支持轻柔、标准、强劲三种强度。前排座椅按摩通过中控屏内空调按钮进入，后排座椅按摩（仅四座版车型）通过后排控制屏内设置按钮进入。
车载导航支持至多 3 个途径点规划，可编辑、调整顺序。新增高德账号数据同步功能，可从手机高德账号中的常用、收藏夹、历史目的地等位置数据同步至车机。此外，新增导航过程中的“鹰眼图”显示，并优化路特斯闪充站导航体验，新增闪充站入场指引信息，预约后可直接在车机端操作下降地锁。
车机界面新增语音音量、电话音量单独调节。
手机与车机端的路特斯账号同步功能升级，如手机端 App 修改头像 / 昵称之后，车机屏幕会同步更新显示。
新增换 N 档防误触功能，行车或倒车车速超过每小时 3 公里情况下，需保持拨动换档拨杆超过 1 秒方可切入 N 档，否则会被判定为误触。
针对高性能 Eletre R + 车型“解锁”了牵引力控制系统（VTC），5 档可调。通过不同牵引力的分段控制，用户可根据自身驾驶习惯设定牵引力大小参数值。
IT之家此前报道，2022 年 10 月 25 日，路特斯 Eletre 正式上市，参考价 82.80-102.80 万元。作为一款主打运动性能的纯电豪华中大型 SUV，路特斯 Eletre 分为两个版本：
路特斯 Eletre S+ 版本：售价 82.8 万元，2023 年 3 月交付
路特斯 Eletre R+ 版本：售价 102.8 万元，2023 年 5 月交付
该车支持 800V 高压快充功能，充电 5 分钟可行驶 120km，将电量从 10% 补充到 80% 仅需 20 分钟；电池组容量为 112kWh，CLTC 续航里程分别为 650km 和 560km。
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