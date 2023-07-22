256G 版仅 1499 元起：Redmi Note 12T Pro 手机限时立减 300 元

Redmi Note 12T Pro 开售于 5 月 31 日，搭载天玑 8200-Ultra 芯片，LCD 屏幕，今日京东立减 100~200 元，还可限时领取 100 元优惠券，到手价为：

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Redmi Note 12T Pro 采用潮流小立边、大眼萌 DECO 设计，手机厚 8.87mm，重 200g，提供碳纤黑、冰雾白、晴海蓝 3 款配色。

性能方面，Redmi Note 12T Pro 搭载联发科天玑 8200-Ultra 移动处理平台，辅以 LPDDR5 内存，UFS 3.1 闪存，整机散热面积超 10000m㎡。

屏幕方面，Redmi Note 12T Pro 采用 6.6 英寸 2460×1080 单孔 LCD 屏，144Hz 刷新率（支持 30/48/50/60/90/120/144Hz 七档变速），270Hz 触控采样率，屏幕比例 20.5:9，支持全程 DC 调光、10bit 色深，搭载硬件级色温传感器，支持环境色温感应，原色屏，Delta E≈0.44、JNCD≈0.36，支持杜比视界，手机采用四角加固、康宁大猩猩玻璃，通过 10 万 + 次高难度测试：暴力跌落、高温高湿测试。

影像方面，Redmi Note 12T Pro 前置 16MP（豪威 OV16A1）自拍摄像头，后置 64MP（豪威 OV64B）主摄 + 8MP（三星 4H7）120° 超广角 + 2MP（豪威 OV02B10）微距三摄。

续航方面，Redmi Note 12T Pro 搭载 5080mAh 电池，支持 67W 快充，46 分钟充电 100%；其他方面，新机支持红外遥控、NFC、侧边指纹，保留 3.5mm 耳机孔，X 轴线性马达，立体声双扬声器，搭载 MIUI 14 系统。

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