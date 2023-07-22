在树莓派 4 等设备上，火狐浏览器 Firefox 116 播放视频可实现硬件解码

IT之家 7 月 22 日消息，在 David Turner 以及 Mozilla 工程师的不懈努力下，即将推出的 Firefox 116 网页浏览器将为树莓派 4 添加硬件加速视频解码。

David Turner 在过去几个月里，一直在 Linux 平台上，为 AArch 64（ARM 64）硬件架构实现硬件加速的 H.264 视频解码。

虽然树莓派 4 具备硬件视频加码加速器，但 Firefox 浏览器在树莓派上播放视频时，依然依赖于软件解码。

Firefox 在 64 位 Linux 桌面设备商，通过 FFmpeg 使用视频加速 API（VA-API），在 AMD、Intel 或 NVIDIA 系统上为视频播放提供硬件加速。

即将发布的 Firefox 116 版本显然将在 Linux 内核中使用 V4 L2-M2M（Video 4Linux / Memory-to-Memory）API 进行硬件加速视频解码。

IT之家注：Mozilla 计划 8 月 1 日发布 Firefox 116 稳定版，让树莓派 4 等 AArch 64 设备播放 H.264 视频时可进行硬件解码。

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