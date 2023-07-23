今日大暑：热҈得҈字҈都҈冒汗҈了҈

IT之家 7 月 23 日消息，今天是农历二十四节气之一的大暑，大暑节气正值“三伏天”，是一年中日照最多，气温最高的时期。《月令七十二候集解》中说：“大暑，六月中……“你看，热҈得҈字҈都҈冒汗҈了҈，……

当然，今天全国多地可能正在下雨中，但是气温依然在升高。

①小暑接大暑，热得无处躲。“大暑”即大热，“桑拿天”成为常态；②这是二十四节气中第 12 个节气，也是夏季最后一个节气；③夏日昼长夜短，需午睡补充；保持安宁心境，预防“情绪中暑”。

▲ 来自云日历

大暑简介

话说大暑正值“三伏天”里的“中伏”前后，太阳位于黄经 120°，是二十四节气中的第十二个节气。

在《月令七十二候集解》中说：“大暑，六月中。暑，热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大，今则热气犹大也。”中国古代将大暑分为三候：“一候腐草为萤火；二候土润溽暑；三候大雨时行。”世上萤火虫约有二千多种，分水生与陆生两种，陆生的萤火虫产卵于枯草上，大暑时，萤火虫卵化而出，所以古人认为萤火虫是腐草变成的；第二候是说天气开始变得闷热，土地也很潮湿；第三候是说时常有大的雷雨会出现，这大雨使暑湿减弱，天气开始向立秋过渡。

大暑气候

高温酷热，雷雨繁多，是大暑节气两大明显特点。大暑期间，华南西部雨水最丰沛、雷暴最常见、30℃以上高温日数最集中的时期，也是华南东部 35℃以上高温出现最频繁的时期。在 7 月底到 8 月初，正是西太平洋副热带暖高压的活跃期，它时常盘踞在中国东部地区，强盛的时候，可西进控制到中国西南地区东部，如四川东部、重庆等地。同样，在夏季，中国大陆许多地区常常受大陆高压控制，同样是下沉增温，晴空少云，滚热的地面，烘烤着大气，使气温居高不下。

而在副热带高压控制下的长江中下游地区，骄阳似火，风小湿度又大，更令人感到闷热难当。长江沿岸的南京、武汉和重庆，每年的“炎热日”平均达 17～34 天之多，“酷热日”也有 3～14 天。此外，江西的贵溪、湖南的衡阳、重庆的开州区等地，全年平均“炎热日”都在 40 天以上，整个长江中下游地区就是一个大“火炉”。

大暑期间虽然高温是常事，但很多地方雨水也十分丰沛、雷暴最常见，是雷阵雨最多的季节。这里有谚语说：“东闪无半滴，西闪走不及”。意谓在夏天午后，闪电如果出现在东方，雨不会下到这里，若闪电在西方，则雨势很快就会到来，要想躲避都来不及。当然，有些地方也会遭遇“伏旱”。除长江中下游地区需要防旱外，陕甘宁、西南地区东部、特别是四川东部、重庆等地也要防旱。

大暑养生

饮食清淡，喝健脾补胃粥

大暑期间天气炎热，人们经常会出现头沉重、抑郁、倦怠、胸闷、胃口不好等症状，饮食宜清淡，可多吃具有清热利湿作用的食物，如典型的“度暑粥”，可以选择绿豆百合粥、西瓜翠衣粥、薏米小豆粥，这些食材都具有补气清暑、健脾养胃的功效，炎炎夏季尤其是最热的大暑，清爽度夏还是可以的。

此外，要多开窗通风，多饮水，增加微量元素和维生素的摄入有助于保持身体的健康和活力。还应多食新鲜蔬菜及瓜果，需注意洗净削皮或淡盐水浸泡后食用。

坚持午休，劳逸结合，慎防中暑

大暑节气，天气炎热，此时要注意防暑，避免长时间在烈日下劳作，老人及体质虚弱者，避免在正午烈日下出门，汗出后及时更换衣物，避免汗出后受凉感冒。同时，室内要注意通风，空调房间温度与室外温度相差不要超过 10 摄氏度，避免汗出后直对风扇或空调吹风，避免感冒。

另一方面，大暑天气炎热，人们容易感到疲倦，此时要注意睡好子午觉，适当午睡半小时，以保持精力充沛。

大暑习俗

送大暑船

在浙江台州沿海有大暑送“大暑船”活动，此活动已历经几百年的历史。相传“晚清时，台州葭沚一带常有病疫流行，每至大暑疫病流行最为严重。世人认为是五圣所致〔相传五圣为张元伯、刘元达、赵公明、史文业、钟仕贵等五位，均系凶神），于是人们建五圣庙，有病向五圣祈祷，祈求驱病消灾，事后以猪羊等供奉还愿。葭沚沿江渔民居多，为保一方平安，后选大暑为供奉日。并用渔船将贡品沿江送到江口外，以示虔诚之心。久而流传，便形成“送大暑船”的习俗。及至现在逐渐演变成葭沚附近一带的节日盛会。

吃仙草

广东很多地方在大暑时节有“吃仙草”的习俗。仙草又名凉粉草、仙人草，唇形科仙草属草本植物，是重要的药食两用植物资源。由于其神奇的消暑功效，被誉为“仙草”。茎叶晒干后可以做成烧仙草，广东一带叫凉粉，是一种消暑的甜品。

烧仙草本身也可入药。民谚：六月大暑吃仙草，活如神仙不会老。烧仙草是台湾著名的小吃之一，有冷、热两种吃法。烧仙草的外观和口味均类似粤港澳地区流行的另一种小吃龟苓膏，也同样具有清热解毒的功效。但这款食品孕妇忌吃。

喝暑羊

“喝暑羊”山东南部地区有在大暑到来这一天“喝暑羊”(即喝羊肉汤) 的习俗。在枣庄市，不少市民大暑这天到当地的羊肉汤馆“喝暑羊”。

赏荷采莲

大暑所在的六月也称“荷月”，此月多有赏荷的习俗。天津、江苏、浙江等地以六月二十四为“荷花生日”，到那一天人们多结伴游湖赏荷。在江苏南京、苏州，当日观赏荷花。若遇雨而归，常蓬头赤足，故有“赤足荷花荡”的戏称。而莲花，出淤泥而不染，品格高洁，自古以来就被当做廉洁高尚的品质象征。因此在赏莲之余，长者除了陶冶自己的情操之外，还往往教育小孩子要学习莲的品格，使之成为廉洁正直之人。

抱空调

额…… 不好意思，走错片场了……

咦！

没走错啊，这才是真正的习俗嘛！！

关于大暑的诗词诗句：

《毒热寄简崔评事十六弟》杜甫（唐）

大暑运金气，荆扬不知秋。林下有塌翼，水中无行舟。

千室但扫地，闭关人事休。老夫转不乐，旅次兼百忧。

蝮蛇暮偃蹇，空床难暗投。炎宵恶明烛，况乃怀旧丘。

开襟仰内弟，执热露白头。束带负芒刺，接居成阻修。

何当清霜飞，会子临江楼。载闻大易义，讽兴诗家流。

蕴藉异时辈，检身非苟求。皇皇使臣体，信是德业优。

楚材择杞梓，汉苑归骅骝。短章达我心，理为识者筹。

《销夏》白居易（唐）

何以销烦暑，端居一院中。

眼前无长物，窗下有清风。

热散由心静，凉生为室空。

此时身自得，难更与人同。

《夏日闲放》白居易（唐）

时暑不出门，亦无宾客至。

静室深下帘，小庭新扫地。

褰裳复岸帻，闲傲得自恣。

朝景枕簟清，乘凉一觉睡。

午餐何所有，鱼肉一两味。

夏服亦无多，蕉纱三五事。

资身既给足，长物徒烦费。

若比箪瓢人，吾今太富贵。

《登殊亭作》元结（唐）

时节方大暑，试来登殊亭。

凭轩未及息，忽若秋气生。

主人既多闲，有酒共我倾。

坐中不相异，岂恨醉与醒。

漫歌无人听，浪语无人惊。

时复一回望，心目出四溟。

谁能守缨佩，日与灾患并。

请君诵此意，令彼惑者听。

《六月十八日夜大暑》 司马光（宋）

老柳蜩螗噪，荒庭熠燿流。

人情正苦暑，物怎已惊秋。

月下濯寒水，风前梳白头。

如何夜半客，束带谒公侯。

《骤雨》 钱钟书（当代）

大暑陵人酷吏尊，来苏失喜对翻盆。

雷嗔斗醒诸天梦，电笑登开八表昏。

忽噫雄风收雨脚，渐蜷雌霓接云根。

苍苍似为归舟地，试让前滩水涨痕。

《安静堂书事》蔡襄 (宋)

勿学异世人，过常不可深。

勿学慢世人，侧身随浮沈。

白日当中天，难破是非心。

不有拔俗器，安得太古音。

大暑苦烦浊，清泉流高岑。

烈士无恋嫪，至理须推寻。

《大暑》 曾几 (宋)

赤日几时过，清风无处寻。

经书聊枕籍，瓜李漫浮沉。

兰若静复静，茅茨深又深。

炎蒸乃如许，那更惜分阴。

《集元刺史句咏寒亭》杜子是（宋）

长山绕井邑，嘐嘐天外青。

烟云无近远，水石何幽清。

半崖盘石径，如见小蓬瀛。

时节方大暑，忽若秋气生。

高亭临极巅，登高宜新晴。

俗士谁能来，野客熙清阴。

漫歌无人听，有酒共我倾。

时复一回望，心月出四溟。

《大暑》 刘辰翁 （宋）

天地有中气，第一是中元。

新秋七七，月出河汉斗牛间。

正是使君初度，如见中州河岳，绿鬓又朱颜。

茎露一杯酒，清彻瑞人寰。

大暑退，潢潦净，彩云斑。

三壬三甲厚重，屹不动如山。

从此五风十雨，自可三年一日，香寝镇狮蛮。

起舞愿公寿，未可愿公还。

注：本文原出自IT之家 2017 年版《今日大暑，热҈得҈字҈都҈冒汗҈了҈》，略有修改。

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