Genvid 互动流媒体剧集《DC 英雄联盟》官宣，DC 官方授权

IT之家 7 月 23 日消息，Genvid Entertainment 宣布推出新的互动流媒体剧集《DC Heroes United（DC 英雄联盟）》，由华纳兄弟互动娱乐公司代表 DC 授权，观众可以决定他们最喜欢的英雄和反派的命运。点此进入官方网站，暂未公布发布日期和平台。

IT之家从官方了解到，该剧集以“全新的地球正义联盟 212 为中心”，著名漫画艺术家 Terry Dodson 在该项目上与 Genvid 密切合作。

官方表示：

粉丝决定了超人、神奇女侠和蝙蝠侠如何合作以及他们的成功或失败 —— 最终导致了正义联盟的形成。DC 英雄联盟的整个经典故事由参与的观众决定。他们的选择的结果将永远铭刻在 DC 经典中…… 当 Earth-212 的故事开始时，我们最喜欢的超级英雄和超级恶棍仍然处于阴影之中，彼此之间大多不为人所知，并且大多成为平民的传奇和谣言。哥谭市神奇的命运之塔的出现将这些初出茅庐的英雄推到了聚光灯下 —— 无论是在一起还是对立。

据了解，《DC 英雄联盟》由 Genvid Entertainment 和 Piranha Games 开发，Genvid Entertainment 是《寂静岭：飞升》和新《无主之地》互动流媒体系列的开发商，而 Piranha Games 是负责《机甲战士 Online》的工作室。

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