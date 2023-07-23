消息称第二届《CS2》Major 赛事将于 2024 年在中国上海举办

IT之家 7 月 23 日消息，《CS：GO》最后一届 Major 赛事于 5 月 8 日至 5 月 21 日在法国举行，Vitality 战队以 2-0 的成绩战胜 GL，以整个赛事未失一图的成绩首次夺得巴黎 Major 冠军！

后续，Major 比赛将采用新版本的《CS2》进行比拼，首届赛事预计于 2024 年 3 月在哥本哈根举行。HLTV 援引一位“可靠的消息来源”称，Valve 计划让 2024 第二届 Major 在上海举行，由完美世界和 PGL 负责。

据称，该比赛的 RMR 预选赛计划在 10 月 26 日至 11 月 13 日举行，Major 比赛将在两周后的 12 月 1 日至 15 日举行。

据IT之家所知，这个日期恰好与 Valve 最近发起的 2025-2026 年四届 Major 提案征集日期符合。Valve 之前还透露，Major 已移至每个赛季的 6 月中旬和 12 月初举行。

如果本次 Major 真的在上海举行，那么这将是首个在亚洲举行的 Major。

实际上，之前就有消息称 Valve 考虑在亚洲的中国和新加坡举办 2023 年的第二个 Major，但由于 CS2 的推出最终取消了这个计划。

此外，PGL 还负责举办 2024 年首个 Major 赛事，也是 CS2 的第一个 Major 赛事。

根据 PGL 的安排，RMR 将延续传统，分为亚洲，美洲和欧洲三个区分别进行，其中欧洲区的开赛时间最早，随后是亚洲区，而美洲区的比赛则会安排在 3 月的 1 日至 4 日举行。目前具体的举办城市尚未公布。

正赛阶段将在 3 月 17 日打响，比赛将依旧分为挑战者组，传奇组和冠军组三个阶段举行。另外，Major 冠军组的比赛场馆也已经敲定，那就是此前举办过多届顶级赛事的哥本哈根皇家竞技场。比赛总奖金将维持之前的数目不变，仍为 125 万美金。

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