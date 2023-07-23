《魔兽世界》玩家发布“Glorbo”假功能欺骗 AI 网站撰写假新闻

IT之家 7 月 23 日消息，一名《魔兽世界》玩家通过发布名为“Glorbo”的不存在功能，欺骗 AI 游戏网站撰写假新闻。

IT之家从 Reddit 了解到，The Portal 是一个使用 AI 发布有关《魔兽世界》和其他游戏文章的网站。一名 Reddit 用户注意到该网站会自动从 Reddit 魔兽世界子版块中抓取帖子生成内容，于是一位名为“kaefer_kriegerin”的用户发布了一些“Glorbo”功能的假新闻。

文章发布同日，AI 游戏网站发布了一篇文章总结了 Kaefer 的帖子以及其他 Reddit 用户的评论 —— 虽然一切都是瞎编的。随后该网站删除了帖子，《魔兽世界》Reddit 子版块玩家因此嘲笑该网站的机器人没有验证新闻的真实性而上当。

kaefer_kriegerin 在后续更新中表示，希望可以更进一步破坏 AI 撰写的新闻和其他 Reddit 子版块。

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