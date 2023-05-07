《魔兽世界》国服关闭一百天，暴雪突然更新中文客户端

IT之家 5 月 7 日消息，由于网易与暴雪将结束合作，网之易旗下游戏已于今年 1 月 24 日终止服务，至今已有 102 天。

近日，暴雪推出了《魔兽世界》新版本“巨龙时代”的首个大型补丁 10.1 版，有IT之家玩家发现，暴雪发布的升级包中也包括了简体中文版的内容。除了《魔兽世界》以外，包括《炉石传说》等其他暴雪游戏的简中翻译也在同步更新。

实际上在 1 月份国服停运之后，外服一直在更新巨龙时代的新版本（从 10.0.2 到 10.0.5 到 10.0.7）。而在这一次国服的 CN 版本也突然跟上了全球的节奏，一口气到了最新版 10.1“奈萨里奥的余烬”。

也就是说，虽然《魔兽世界》国服依然停留在 10.0.2 版，但暴雪仍然在为可能会回归的国服做准备。

有用户认为，对暴雪来说，保持简体中文版的魔兽不断更新至关重要，因为这有助于在游戏开服之后确保国内玩家跟上最新版本游戏内容，这也是关系到玩家体验的关键一步。

所以哪怕无法在国内上线，只要暴雪还有意重返中国市场，相关的本地化工作就不会停止。

除了正式服《巨龙时代》已经更新到 10.1 版本（CDN 已经推送了 10.1.5）外，WLK 怀旧服的进度也在不断向前推进。甚至暴雪在蓝帖中也提到 TOC 团本的测试在最后一刻被迫提前了，原本的计划应该还得过一段时间才会开启测试。