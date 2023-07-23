京东无线宝一代设备 7 月 20 日起陆续恢复正常，补偿方案公布

IT之家 7 月 23 日消息，京东无线宝一代设备此前出现大规模故障，如 App 失联、智能加速服务异常等，官方称是第三方服务商员工恶意破坏一代无线宝云平台及路由 ROM 上的应用导致。

故障仅发生在无线宝一代设备上，因历史原因一代设备的后端服务平台独立运行，与其他无线宝设备管理分开，无线宝其他型号设备运行稳定，不会受到任何影响。

IT之家从官方得知，京东无线宝再次发布公告，表示一代设备已于 7 月 20 日 6:00 起陆续恢复正常（包括但不限于无线宝 App 设备管理、智能加速服务运行等），预计 7 月 25 日 18:00 前恢复正常。

针对本次故障，京东无线宝给出了处理方案：

2023 年 7 月 7 日 0:00 至 2023 年 7 月 8 日 24:00 保持稳定在线且存储设置为智能加速服务的一代设备，每台发放 500 积分至设备上作为补偿。

本补偿针对一代路由器功能异常（包括但不限于无线宝 App 失联、边缘计算功能丢失等），导致用户使用体验受一定程度影响。

注：

未受故障影响的、已在购买平台上申请售后服务的、已退出智能加速服务的一代设备除外 ；

参与“坐享其成”活动设备，按照 2023 年 7 月 8 日至 2023 年 7 月 25 日的累计天数补勾。

以上处理方案将在 7 月 31 日 18:00 前完成。

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