力神电池发布四款圆柱电芯，能量密度最高 304Wh/kg

IT之家 7 月 23 日消息，力神电池面向全球发布一款兼顾高容量及高功率的 LR1865LE 3.0Ah 电芯和三款高容量型 LR1865HC 3.5Ah、LR2170SK 5.8Ah、LR2170SS 6.0Ah 电芯。

LR1865LE 3.0Ah

IT之家从力神电池公众号了解到，LR1865LE 3.0Ah 电池能量密度高达 234Wh/kg，支持 4A 持续充电，30A 持续放电，3A 充 20A 放循环 600 周，可实现-20℃-60℃温度区间放电。该产品已于 2023 年 7 月正式量产。

LR1865HC 3.5Ah

LR1865HC 3.5Ah 电池能量密度高达 268Wh/kg，支持 1C 充电、3C 放电，可在-20-60℃温度区间正常使用，满足 1000 次以上长循环寿命。

LR2170SK 5.8Ah

LR2170SK 5.8Ah 电池能量密度高达 297Wh/kg，提升续航能力 15% 以上，并且支持 3C 中倍率放电，可在-20-60℃温度区间正常使用，满足 1000 次以上长循环寿命。

LR2170SS 6.0Ah

LR2170SS 6.0Ah 电池能量密度高达 304Wh/kg，是目前 21700 中能量密度最高的产品。该款电芯广泛应用于两轮车、智能家居、便携储能等领域。

据了解，力神电池成立于 1997 年 12 月 25 日，已具有 5 亿安时锂离子电池的年生产能力，产品包括圆型、方型、聚合物和塑料软包装、动力电池四大系列几百个型号。

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