罗马尼亚的生长石：可以长大，还可以“生孩子”

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在罗马尼亚有一种奇怪的石头，它被称为生长石（trovant）。顾名思义，生长石会随着时间推移而越长越大，就好像有“生命”的生物一样，能随着时间长大。不仅如此，甚至母石还能生出小生长石，小生长石也会慢慢长大。

文 / 埃玛・戴维斯（Emma Davies）

译 / 李想

编 / 赵佳明

生长石是一种砂岩，圆滚滚的。他们主要分布在罗马尼亚境内，其中最著名的一处位于科斯泰什蒂村。当地人出于保护和宣传的目的，特意建立了生长石自然保护博物馆。在当地的民间传说中，生长石占有着重要的地位 —— 人们一度认为生长石是巨大的恐龙蛋、植物化石或是外星造物。

“trovant”这个词是由一位博物学家创造的，意思是“凝固的沙子”。这样的名字也反映了生长石的形成过程：石灰石（碳酸钙）将沙粒和石子粘在一起，形成了生长石（本质上就是水泥）。地质学家认为，距今 500 多万年前，在中新世中期的地震中形成了这些生长石。当时，生长石所处的砂岩床可能是一片湖泽或是海洋，河流不断将沉积物带到这里。实际上，现在人们偶尔会在生长石中发现双壳类和腹足类动物的化石，这也印证了这一点。

为什么生长石能长大？

生长石的大小和形状差别很大，直径从几厘米到几米不等。随着时间的推移，多数岩石的体积会由于风化、侵蚀等作用而逐渐变小，但生长石却会慢慢“长大”。至于生长石长大的机制，科学家有不同的推测。目前，科学家普遍认为，下雨时，生长石能吸收雨水中的矿物质。被吸收的矿物质会渗入生长石的内部，与生长石本身含有的化学成分发生反应，并产生向外的压力，推动生长石的膨胀。在我们看起来，生长石在尺寸上确实生长了。不过，生长石的生长非常缓慢，我们无法直观地看到它们的变化。据估计，几厘米大小的生长石需要 1000 多年的时间才能形成。

更奇怪的是，一些科学家把生长石切成两瓣，对生长石的内部结构和成分展开了研究。他们发现，生长石是由类似水泥的混合矿物和无机盐组成的，而且科学家还观察到了奇怪的环状物 —— 这些环状物就像是树木的年轮。这些“年轮”是怎样形成的，目前还没有确切的结论。也许你会觉得，是不是生长石像树木一样，年复一年的生长形成了这些“年轮”，但是目前还没有发现生长石如此生长的机制，现有的机制就像前面说的是由压力推动的岩石膨胀。

生长石是怎样生“宝宝”的？

还是前面提到的那个过程，如果遇上暴雨，多孔的生长石会从雨水中吸收矿物质。在内部压力的作用下，一些水泥渣会渗出并附着在生长石的表面。如果雨水只淋到生长石的一面，那么水泥渣便只会从那一面渗出，形成一个小鼓包。小鼓包最后会脱落，成为新的生长石，就像是生长石“妈妈”生下了生长石“宝宝”。

生长石还会走路？

一些报道称，生长石会移动。有科学家表示，他拍到了生长石移动的画面。据这位科学家所说，他在两周的时间里，拍摄生长石的移动，他估计生长石一次移动的距离可达 0.25 毫米。不过，很多其他科学家都不认可“生长石会移动”的结论，但他们并不否认土壤温度的升高或降低是导致其中岩石运动的原因。

也许，正是当地土壤温度发生了变化，促使生长石真的发生了移动。这还需要更多的证据，目前关于生长石会移动的证据也为数不多。

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