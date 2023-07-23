AYANEO KUN 掌机开启惊喜预定：搭载高性能释放 R7 7840U，9 月发货

IT之家 7 月 23 日消息，AYANEO 今日开启 KUN 掌机惊喜预订活动，其正式价格将在 8 月底发布会公布，9 月开始发货。

官方表示，AYANEO KUN 定位顶级旗舰的大屏掌机，外观、手感、功能乃至工艺都将满足「高端精品」的定义。

屏幕方面， AYANEO KUN 采用一块 8.4 英寸 2.5K 分辨率的 IPS 原彩屏，官方称在室内室外多种场景下都能保证清晰明亮的屏幕可视性。

此外，官方称 AYANEO KUN 在体积接近的情况下拥有比主流 7 英寸 掌机更大的屏幕尺寸。

外观方面， AYANEO KUN 设计了「银翼」「墨羽」「白裳」三个典雅配色，并采用超越传统大屏掌机的美型设计。

配置方面，AYANEO KUN 将搭载 AMD 全新的 AMD R7 7840U 旗舰处理器，配备三铜管结构和 PC 级大风扇，其性能释放将超过 28W，预计可达 35W，甚至 45W。最终性能释放为多少将在 8 月发布会揭晓。

IT之家整理 AYANEO KUN 掌机亮点如下：

AYANEO KUN 配备一块高达 75Wh（19500mAh）的超大聚能电池，这是 Windows 掌机有史以来最大的电池；配备手柄级的大按键，手感更软更灵敏，操控体验媲美专业大手柄；Master 全能手柄依然具备八大功能，由玩家自由调试；霍尔大摇杆 + 霍尔扳机这对经典组合，将继续为 AYANEO KUN 带来无死区、无漂移、高精度、长寿命、大范围和长行程的体验；配备悬浮感八向方向键，指哪打哪，实现全方位的灵敏精准操控；搭载双智能触控板，带来原生鼠标的触控体验；引入按键映射功能，无论是日常使用中的便捷组合操作，还是游戏里的高阶操作都能快捷实现；配备四个自定义背键，分布在手指能最自然放置的握把位置上。四个自定义背键同样具备丰富的功能组合，十指联动。

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