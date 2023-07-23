中国战队 KBG 获得英雄联盟手游亚洲联赛第一赛季总冠军

IT之家 7 月 23 日消息，在今晚结束的英雄联盟（LOL）手游亚洲联赛第一赛季决赛的比赛中，中国战队 KBG 在决赛以 4-0 横扫菲律宾 NGX 拿下手游亚洲联赛第一赛季总冠军。

据虎扑报道，K﻿BG 在亚洲联赛中国区比赛中常规赛取得 14 胜 1 负的战绩，尽管在季后赛 KBG 一度以 3-4 不敌去年世界赛冠军 NOVA，但在败者组决赛中 KBG 以 4-2 击败 NOVA 成功复仇拿到亚洲联赛总决赛资格。而在总决赛 KBG 在单循环小组赛中以 3 胜 0 负取得第一，直接进入决赛。并在今晚结束的决赛中以 4-0 横扫菲律宾 NGX 拿下手游亚洲联赛总冠军。

据IT之家了解，由于拳头游戏官方在年初对手游电竞做出调整，取消了全球总决赛和非亚洲赛区外的其他赛区，并建立新的亚洲联赛，因此 LOL 手游亚洲联赛已经成为 LOL 手游最高级别赛事。

英雄联盟手游亚洲联赛第一赛季总决赛由北京市国有文化资产管理中心、北京经济技术开发区管理委员会指导，腾讯游戏、拳头游戏、腾竞体育联合主办。

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