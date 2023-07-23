NASA 用探测器撞击小行星改变其轨道，意外撞出 37 块巨石

IT之家 7 月 23 日消息，美国宇航局（NASA）去年进行了一项太空试验，用一个探测器撞击了一颗小行星，结果不仅改变了小行星的轨道，还把几十块巨石炸到太空中。

据IT之家了解，这项试验的目的是测试一种防止未来小行星撞向地球的方法，NASA 将 DART 探测器引导到一颗名为 Dimorphos 的小行星上，这颗小行星是另一颗更大的小行星 Didymos 的卫星。撞击发生后，哈勃太空望远镜在三个月后观察到，这对小行星周围出现了 37 个以前没有发现的物体，它们和小行星一起绕着太阳运行。这项研究发表在 7 月 21 日的《天体物理学期刊快报》上。

模拟表明，这些物体并不是撞击时被粉碎的碎片，而是完整地从 Dimorphos 上弹出来的巨石。它们可能是由撞击产生的能量或者撞击后被 Dimorphos 内部传播的地震波从表面上抛出来的。不过，加州大学洛杉矶分校的行星天文学家戴维・朱伊特说，“这种模拟还有很多不确定性。”

根据这些物体的亮度，它们是哈勃在太阳系中观测到的最暗淡的物体之一，朱伊特和同事估计，这些巨石可能有 7 米宽，至少有 15 个物体超过 4 米。研究人员计算得知，这些巨石加起来大约有 500 万公斤重，相当于 300 辆装满碎石的卡车的重量。

哈勃对这些物体进行了多次观测，发现它们平均以每小时 1 公里的速度远离 Dimorphos 和 Didymos—— 比这对小行星系统的逃逸速度略快。因此朱伊特称，这些巨石以及可能存在但哈勃看不到的更多小石头，最终会脱离小行星系统的轨道，自己绕着太阳运行。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。