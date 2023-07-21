皮尤民调：60% 美国人认为 NASA 应优先监测小行星而非登月

7 月 21 日消息，美国知名民调机构皮尤研究中心最近开展的一项调查发现，大多数美国人希望美国国家航空航天局（NASA）在监测小行星可能撞击地球方面投入更多精力，而不是将宇航员送上月球。

NASA 的首要目标可能是通过阿尔忒弥斯计划将宇航员送上月球。但周四发布的调查结果显示，大多数美国人认为，检测可能撞击地球的小行星应该是 NASA 的首要任务，监测气候变化则排在第二位。

在皮尤研究中心发布的这项研究中，受访者被要求对九项不同任务的重要性进行评级。调查结果显示，只有 12% 的美国成年人认为将宇航员送回月球表面应该是 NASA 的首要任务。人类登陆火星则更不受欢迎，仅有 11% 的人认为这是当务之急。

相比之下，60% 的人认为监测小行星应该是 NASA 的首要任务，50% 的人则认为监测气候变化的优先级应该最高。

图源 Pexels

NASA 正准备派遣四名宇航员进行绕月飞行，这也是自上世纪 70 年代以来的人类首次绕月飞行。目前 NASA 计划在 2024 年底完成这项名为“阿尔忒弥斯 2 号”的任务。去年，“阿尔忒弥斯 1 号”任务将一艘没有搭载宇航员的猎户座宇宙飞船送入绕月轨道。

尽管 NASA 面临预算削减的不利局面，但用于探索月球的资金基本保持不变，接近 80 亿美元（当前约 573.6 亿元人民币）。美国参议院拨款委员会上周总结了支出相关法案，称这笔资金“足以继续推进实施阿尔忒弥斯任务”。

NASA 正在向美国国会争取更多拨款，为的是在 2025 年之前将宇航员送上月球表面，但许多 NASA 内部人士也认为这个目标过于乐观。

皮尤研究中心的调查还发现，NASA 仍然受大多数美国民众欢迎。调查报告称，65% 的受访者“认为 NASA 继续参与太空探索至关重要”。32% 的人则表示，“即便没有 NASA 参与”，不断发展壮大的商业太空领域也能“确保太空探索取得足够进展。”

NASA 于 2016 年成立了行星防御协调办公室，主动监测那些靠近地球的小行星。专家表示，预计在未来 100 年内，不会有大的小行星撞击地球。但 NASA 估计，只能追踪到大约 40% 足以给地球造成灾难的较大小行星。

去年，NASA 成功完成了第一次行星防御任务，控制一艘宇宙飞船撞向一颗小行星，并改变了它的轨道。这次任务只是一个测试，目标小行星本来对地球也没有什么威胁。但这次任务表明，NASA 有能力让一颗对地球构成威胁的小行星改变运行轨迹。

调查还发现，SpaceX、蓝色起源和维珍银河等私营太空公司在制造“安全可靠的航天器”方面做得很好。55% 的人认为，在未来 50 年内，人们能以普通游客的角色定期前往太空旅行。但只有 35% 的人说他们“有兴趣乘坐宇宙飞船绕地球飞行”。

目前，只有埃隆・马斯克（Elon Musk）的 SpaceX 公司向付费客户提供绕地球轨道旅行的服务。杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）领导的蓝色起源和理查德・布兰森（Richard Branson）领导的维珍银河是让乘客前往太空边缘，进行亚轨道旅行后返回地球。皮尤的调查并没有涉及关于亚轨道旅行的问题。

如今，SpaceX 能将宇航员和普通人带往国际空间站，并执行私人资助的太空任务。参加这些旅行的许多太空游客都很富有，而且支付了高达几千万美元的巨额费用。皮尤的调查发现，41% 的受访者表示，这些公司在向更多人开放太空旅行方面做得很好，但也有 15% 的人表示他们做得不好。

相比之下，商业太空公司在太空碎片问题上得分较低。26% 的受访者认为这些公司在这个方面做得很差，而 21% 的受访者认为他们在限制火箭和卫星碎片方面做得很好。53% 的人则表示，他们不确定这些公司这方面的表现。

太空碎片已经成为一个大问题，因为其速度非常快，大约达到每小时 17000 英里（约合 27000 公里），即使是体积很小的碎片也会给航天设备造成巨大破坏。SpaceX 的星链项目正在向近地轨道发射上千颗小卫星，亚马逊也计划在太空中打造卫星互联网，这可能会大大增加环绕地球飞行的航天器数量。

调查发现，近 70% 的人认为，未来 50 年肯定或可能会出现“有关太空碎片的重大问题”。

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