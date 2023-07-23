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realme 11 4G 手机外观、配置曝光：直角中框，1 亿像素摄像头

2023/7/23 23:21:19 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 23 日消息，据悉 realme 即将推出两款新的智能手机，分别是 realme 11 5G 和 realme 11 4G。近日爆料者 Abhishek Yadav 的爆料者从匿名来源处获得了 realme 11 4G 的宣传图片，并分享了该机的部分配置。

渲染图显示，realme 11 4G 采用直角中框设计，有两种颜色可选，后置摄像头采用圆形模块，主摄像头像素达到了 1 亿，前置摄像头为 16 MP。该手机配备了 6.4 英寸的 Super AMOLED FHD + 屏幕，支持 90 Hz 的刷新率，屏幕由大猩猩玻璃 5 保护。

性能方面，该机搭载了联发科 Helio G99 处理器，内置 5000 mAh 的电池，支持 67 W 的快充。重量为 178 克，厚度为 7.95 毫米。

IT之家注意到，Abhishek 在他的帖子中还提到，realme 11 4G 将于 2023 年 7 月 31 日正式发布，宣传图片上的越南语暗示，该手机至少将在越南市场上市。

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关键词：realme 11 4Grealme 11

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