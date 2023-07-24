Win11 23H2 即将到来，微软已开始测试“Moment 4”启用包

IT之家 7 月 24 日消息，微软开发 Windows 11 23H2 已经有很长一段时间了，看起来他们正在为最终发布做准备。

例如，在最新的 2023 年 7 月累积更新中已经出现了对 Windows 11 23H2 (也称为 Moment 4) 的引用。简单来说，Windows 11 现在只需要一个启用包就可以开启许多 23H2 隐藏功能。

在 2023 年 7 月的星期二更新中，微软已经推出了几个带有“Moment 4”引用的补丁包，而“Moment 4”实际上就是 Windows 11 23H2。

最新一次更新中已经出现了“Microsoft-Windows-UpdateTargeting-ClientOS-SV2Moment4-EKB”“Microsoft-Windows-23H2Enablement-Package”的启用包，而之前在 Windows 10 Build 19045 中也曾看到相同的模式。这意味着 Win11 只需要一个很小的启用包就可以打开 23H2 新功能。

微软承诺为 Windows 11 23H2 引入一系列新的增强功能，例如改进文件资源管理器，包括推荐文件部分、新的标题栏、更多的 Mica、Fluent Design，还有升级后的搜索功能等等。

除此之外，23H2 其他功能还包括任务栏取消分组、原生支持 RAR 和 7-Zip 等压缩包以及 Windows Copilot 的引入。

目前，微软已经在积极测试秋季更新的 Beta 和 Dev 版本，而目前 Dev 版本中包含比 Beta 版更多的功能，预计微软将在接下来的几周内添加更多功能，并在不久的将来为 Release Preview 渠道以及所有人推出，IT之家后续也将为大家带来更多相关报道，敬请期待。

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